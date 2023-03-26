Не уступит магазинному: рецепт сливочного соуса для пиццы вместо обычного майонеза

Его нежный вкус станет отличным дополнением к выпечке

Давайте будем честными: все мы любим пиццу, несмотря на вред для нашего здоровья. Мы придумали невероятное количество рецептов этой классической итальянской выпечки. Разве можно сделать идеальный вкус еще лучше? Разве что соус.

Как утверждает Smach, простой в приготовлении сливочный соус удачно подчеркнет вкус любимого блюда. Приготовить его достаточно легко, а благодаря соусу выпечка получится ароматной и аппетитной.

Как приготовить сливочный соус для пиццы

Ингредиенты на 2-3 порции:

50 г сливочного масла;

3 зубчика чеснока;

3 ст. л. пшеничной муки;

300 мл молока;

100 гр. пармезана;

щепотка соли;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

В небольшую кастрюлю положить сливочное масло, добавить мелко изрубленный чеснок. Смесь прогреть около минуты, добавить муку и перемешать венчиком. Как только масса станет однородной, постепенно добавить молоко. Помешивая, добавить соль и перец, тушить на небольшом огне до загустения. Добавляем тертый пармезан и перемешиваем. Белый соус для пиццы готов.

Соусы также могут улучшить вкус пельменей. Несложные в приготовлении, они заменят стандартные майонез и сметану.