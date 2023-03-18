Как улучшить вкус любимых пельменей: топ-4 рецепта соусов в домашних условиях
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Достойная замена привычному майонезу и сметане
Пельмени пользуются репутацией самого вредного продукта, а зря. В их составе есть необходимые белки, жиры и углеводы.
Кажется, что их невероятный вкус невозможно еще улучшить. Однако с соусами от Сooktips мы попробуем это сделать.
Как приготовить соусы для пельменей в домашних условиях
Сметанный соус
Ингредиенты
- 250 гр. свежей сметаны;
- 50 гр. зеленого укропа;
- 4-5 зубчика чеснока;
- 2 щепотки соли;
- 1-2 щепотки черного перца.
Способ приготовления:
- Зелень укропа тщательно промываем, обсушиваем, нарезаем. Засыпаем зелень в тарелку со сметаной.
- Очищаем чеснок, пропускаем через специальный пресс и добавляем в общую массу.
- Соус вымешиваем, приправляем солью и перцем по вкусу.
Клюквенный соус по-китайски
Ингредиенты на 2 порции:
- 0,5 головки красной средней луковицы;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 1 ст. л. кунжутного масла;
- 0,5 пучка зеленого лука;
- 1 ч. л. мелко нарезанного корня имбиря;
- 100 мл красного вина;
- 3 ст. л. клюквенного варенья;
- 1 ст. л. постного масла.
Способ приготовления:
- Нарезаем мелко красный лук, добавляем мелко нарезанный имбирь.
- На сковородку наливаем по ложке кунжутного и растительного масел. В разогретое масло выкладываем лук и имбирь, пассируем до мягкого состояния.
- Добавляем клюквенный джем и соевый соус с вином. Варим, помешивая около 5-10 минут. Отключаем огонь, добавляем мелко рубленый зеленый лучок.
- Остывший соус подаем в пельмени.
Зеленый соус со шпинатом
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 50 гр. замороженного шпината (можно заменить свежим);
- 20 мл масла;
- 5 листиков базилика;
- 150 жирных сливок;
- 1 щепотка молотого мускатного ореха;
- 3 ст. л. пармезана (можно заменить любым сыром);
- 1-2 щепотки соли.
Способ приготовления:
- Очищаем от шелухи чеснок с луком, нарезаем их как можно мельче острым ножом.
- В сотейник с нагретым оливковым маслом выкладываем овощи. Пассируем их до мягкости, помешивая лопаткой.
- Добавляем размороженный шпинат, перемешиваем, слегка обжариваем все вместе.
- Вливаем сливки, добавляем мускатный орех и соль.
- Свежий базилик тщательно промываем, обсушиваем, мелко нарезаем, добавляем в сотейник.
- Сыр трем на мелкой терке, перемешиваем и доводим соус до нужной густоты.
- Поливаем горячие пельмени шпинатным соусом.
Острый томатно-чесночный соус
Ингредиенты:
- 5 зубчиков чеснока;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 300 мл бульона;
- 1 помидор;
- 1 щепотка свежемолотого черного перца;
- 1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп).
Способ приготовления:
- Чеснок очищаем, моем.
- Помидор моем, делаем на нем надрезы крестом. Опускаем на несколько секунд в кипящую воду и сразу же перекладываем в ледяную воду. Снимаем с помидора кожицу, а мякоть нарезаем средними кубиками.
- Выкладываем помидоры на горячую сковородку, тушим до готовности, разминаем толкушкой для картофеля.
- Четыре зубчика чеснока пропускаем через пресс, обжариваем до бледно-золотистого цвета.
- Затем добавляем к чесноку томатную пасту, размешиваем и тушим 2-3 минуты.
- Томатную массу перекладываем в глубокую миску, разбавляем бульоном (можно брать говяжий, из баранины, куриный). Тщательно взбиваем венчиком, добавляем чеснок, солим и перчим.
Улучшить вкус пельменей можно еще при варке. Для этого нужен всего один продукт.