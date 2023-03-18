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Как улучшить вкус любимых пельменей: топ-4 рецепта соусов в домашних условиях

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Соус улучшит вкус любимых пельменей
Соус улучшит вкус любимых пельменей. Фото cooktips

Достойная замена привычному майонезу и сметане

Пельмени пользуются репутацией самого вредного продукта, а зря. В их составе есть необходимые белки, жиры и углеводы.

Кажется, что их невероятный вкус невозможно еще улучшить. Однако с соусами от Сooktips мы попробуем это сделать.

Как приготовить соусы для пельменей в домашних условиях

Сметанный соус

Ингредиенты

  • 250 гр. свежей сметаны;
  • 50 гр. зеленого укропа;
  • 4-5 зубчика чеснока;
  • 2 щепотки соли;
  • 1-2 щепотки черного перца.

Способ приготовления:

  1. Зелень укропа тщательно промываем, обсушиваем, нарезаем. Засыпаем зелень в тарелку со сметаной.
  2. Очищаем чеснок, пропускаем через специальный пресс и добавляем в общую массу.
  3. Соус вымешиваем, приправляем солью и перцем по вкусу.

Клюквенный соус по-китайски

Ингредиенты на 2 порции:

  • 0,5 головки красной средней луковицы;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 1 ст. л. кунжутного масла;
  • 0,5 пучка зеленого лука;
  • 1 ч. л. мелко нарезанного корня имбиря;
  • 100 мл красного вина;
  • 3 ст. л. клюквенного варенья;
  • 1 ст. л. постного масла.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем мелко красный лук, добавляем мелко нарезанный имбирь.
  2. На сковородку наливаем по ложке кунжутного и растительного масел. В разогретое масло выкладываем лук и имбирь, пассируем до мягкого состояния.
  3. Добавляем клюквенный джем и соевый соус с вином. Варим, помешивая около 5-10 минут. Отключаем огонь, добавляем мелко рубленый зеленый лучок.
  4. Остывший соус подаем в пельмени.

Зеленый соус со шпинатом

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 50 гр. замороженного шпината (можно заменить свежим);
  • 20 мл масла;
  • 5 листиков базилика;
  • 150 жирных сливок;
  • 1 щепотка молотого мускатного ореха;
  • 3 ст. л. пармезана (можно заменить любым сыром);
  • 1-2 щепотки соли.

Способ приготовления:

  1. Очищаем от шелухи чеснок с луком, нарезаем их как можно мельче острым ножом.
  2. В сотейник с нагретым оливковым маслом выкладываем овощи. Пассируем их до мягкости, помешивая лопаткой.
  3. Добавляем размороженный шпинат, перемешиваем, слегка обжариваем все вместе.
  4. Вливаем сливки, добавляем мускатный орех и соль.
  5. Свежий базилик тщательно промываем, обсушиваем, мелко нарезаем, добавляем в сотейник.
  6. Сыр трем на мелкой терке, перемешиваем и доводим соус до нужной густоты.
  7. Поливаем горячие пельмени шпинатным соусом.

Острый томатно-чесночный соус

Ингредиенты:

  • 5 зубчиков чеснока;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 300 мл бульона;
  • 1 помидор;
  • 1 щепотка свежемолотого черного перца;
  • 1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп).

Способ приготовления:

  1. Чеснок очищаем, моем.
  2. Помидор моем, делаем на нем надрезы крестом. Опускаем на несколько секунд в кипящую воду и сразу же перекладываем в ледяную воду. Снимаем с помидора кожицу, а мякоть нарезаем средними кубиками.
  3. Выкладываем помидоры на горячую сковородку, тушим до готовности, разминаем толкушкой для картофеля.
  4. Четыре зубчика чеснока пропускаем через пресс, обжариваем до бледно-золотистого цвета.
  5. Затем добавляем к чесноку томатную пасту, размешиваем и тушим 2-3 минуты.
  6. Томатную массу перекладываем в глубокую миску, разбавляем бульоном (можно брать говяжий, из баранины, куриный). Тщательно взбиваем венчиком, добавляем чеснок, солим и перчим.

Улучшить вкус пельменей можно еще при варке. Для этого нужен всего один продукт.

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