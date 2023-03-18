Как улучшить вкус любимых пельменей: топ-4 рецепта соусов в домашних условиях

Достойная замена привычному майонезу и сметане

Пельмени пользуются репутацией самого вредного продукта, а зря. В их составе есть необходимые белки, жиры и углеводы.

Кажется, что их невероятный вкус невозможно еще улучшить. Однако с соусами от Сooktips мы попробуем это сделать.

Как приготовить соусы для пельменей в домашних условиях

Сметанный соус

Ингредиенты

250 гр. свежей сметаны;

50 гр. зеленого укропа;

4-5 зубчика чеснока;

2 щепотки соли;

1-2 щепотки черного перца.

Способ приготовления:

Зелень укропа тщательно промываем, обсушиваем, нарезаем. Засыпаем зелень в тарелку со сметаной. Очищаем чеснок, пропускаем через специальный пресс и добавляем в общую массу. Соус вымешиваем, приправляем солью и перцем по вкусу.

Клюквенный соус по-китайски

Ингредиенты на 2 порции:

0,5 головки красной средней луковицы;

2 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. кунжутного масла;

0,5 пучка зеленого лука;

1 ч. л. мелко нарезанного корня имбиря;

100 мл красного вина;

3 ст. л. клюквенного варенья;

1 ст. л. постного масла.

Способ приготовления:

Нарезаем мелко красный лук, добавляем мелко нарезанный имбирь. На сковородку наливаем по ложке кунжутного и растительного масел. В разогретое масло выкладываем лук и имбирь, пассируем до мягкого состояния. Добавляем клюквенный джем и соевый соус с вином. Варим, помешивая около 5-10 минут. Отключаем огонь, добавляем мелко рубленый зеленый лучок. Остывший соус подаем в пельмени.

Зеленый соус со шпинатом

Ингредиенты:

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

50 гр. замороженного шпината (можно заменить свежим);

20 мл масла;

5 листиков базилика;

150 жирных сливок;

1 щепотка молотого мускатного ореха;

3 ст. л. пармезана (можно заменить любым сыром);

1-2 щепотки соли.

Способ приготовления:

Очищаем от шелухи чеснок с луком, нарезаем их как можно мельче острым ножом. В сотейник с нагретым оливковым маслом выкладываем овощи. Пассируем их до мягкости, помешивая лопаткой. Добавляем размороженный шпинат, перемешиваем, слегка обжариваем все вместе. Вливаем сливки, добавляем мускатный орех и соль. Свежий базилик тщательно промываем, обсушиваем, мелко нарезаем, добавляем в сотейник. Сыр трем на мелкой терке, перемешиваем и доводим соус до нужной густоты. Поливаем горячие пельмени шпинатным соусом.

Острый томатно-чесночный соус

Ингредиенты:

5 зубчиков чеснока;

2 ст. л. томатной пасты;

300 мл бульона;

1 помидор;

1 щепотка свежемолотого черного перца;

1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп).

Способ приготовления:

Чеснок очищаем, моем. Помидор моем, делаем на нем надрезы крестом. Опускаем на несколько секунд в кипящую воду и сразу же перекладываем в ледяную воду. Снимаем с помидора кожицу, а мякоть нарезаем средними кубиками. Выкладываем помидоры на горячую сковородку, тушим до готовности, разминаем толкушкой для картофеля. Четыре зубчика чеснока пропускаем через пресс, обжариваем до бледно-золотистого цвета. Затем добавляем к чесноку томатную пасту, размешиваем и тушим 2-3 минуты. Томатную массу перекладываем в глубокую миску, разбавляем бульоном (можно брать говяжий, из баранины, куриный). Тщательно взбиваем венчиком, добавляем чеснок, солим и перчим.

Улучшить вкус пельменей можно еще при варке. Для этого нужен всего один продукт.