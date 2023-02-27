Зачем при варке пельменей кидать в кастрюлю сливочное масло: хитрость, облегчающая готовку

Этот трюк решает сразу две проблемы

Один из самых сытных блюд многих. Очень несправедливо заявлять, что пельмени вредны, поскольку они имеют необходимые для организма те самые углеводы, белки и жиры. И чтобы пельмени были не только полезные, но и вкусные, их нужно варить правильно.

Упростить варку пельменей и придать им сливочный вкус может обычное сливочное масло. Оно также решает сразу две кулинарные проблемы во время приготовления. Об этом пишет pixelinform.

Зачем при варке пельменей кидать в кастрюлю сливочное масло

При варке больше не будет образовываться надоедливая пенка. Просто бросьте кусочек сливочного масла в воду с пельменями — и жидкость не будет сильно пениться. При варке пельмени больше не слипнутся. Вы сможете насладиться аккуратными и целостными пельменями, а не неаппетитной массой.

Ранее "Телеграф" писал, зачем добавлять уксус в тесто для пельменей. Также мы рассказывали, что добавить в фарш для пельменей, чтобы они всегда получались с нежным сливочным вкусом.