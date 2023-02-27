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Зачем при варке пельменей кидать в кастрюлю сливочное масло: хитрость, облегчающая готовку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Варка пельменей больше не принесет хлопот Новость обновлена 27 февраля 2023, 15:07
Варка пельменей больше не принесет хлопот. Фото freepik.com

Этот трюк решает сразу две проблемы

Один из самых сытных блюд многих. Очень несправедливо заявлять, что пельмени вредны, поскольку они имеют необходимые для организма те самые углеводы, белки и жиры. И чтобы пельмени были не только полезные, но и вкусные, их нужно варить правильно.

Упростить варку пельменей и придать им сливочный вкус может обычное сливочное масло. Оно также решает сразу две кулинарные проблемы во время приготовления. Об этом пишет pixelinform.

Зачем при варке пельменей кидать в кастрюлю сливочное масло

  1. При варке больше не будет образовываться надоедливая пенка. Просто бросьте кусочек сливочного масла в воду с пельменями — и жидкость не будет сильно пениться.
  2. При варке пельмени больше не слипнутся. Вы сможете насладиться аккуратными и целостными пельменями, а не неаппетитной массой.

Ранее "Телеграф" писал, зачем добавлять уксус в тесто для пельменей. Также мы рассказывали, что добавить в фарш для пельменей, чтобы они всегда получались с нежным сливочным вкусом.

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#Сливочное масло #Пельмени #Лайфхак