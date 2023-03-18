Як покращити смак улюблених пельменів: топ-4 рецепти соусів у домашніх умовах
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Гідна заміна звичному майонезу та сметані
Пельмені користуються репутацією найшкідливішого продукту, а дарма. У їхньому складі є необхідні білки, жири та вуглеводи.
Здається, що їхній неймовірний смак неможливо ще покращити. Однак із соусами від Сooktips ми спробуємо це зробити.
Як приготувати соуси для пельменів у домашніх умовах
Сметанний соус
складові
- 250 гр. свіжої сметани;
- 50 гр. зеленого кропу;
- 4-5 зубчики часнику;
- 2 щіпки солі;
- 1-2 щіпки чорного перцю.
Спосіб приготування:
- Зелень кропу ретельно промиваємо, обсушуємо, нарізаємо. Засипаємо зелень у тарілку зі сметаною.
- Очищаємо часник, пропускаємо через спеціальний прес та додаємо у загальну масу.
- Соус вимішуємо, приправляємо сіллю та перцем до смаку.
Журавлинний соус по-китайськи
Інгредієнти на 2 порції:
- 0,5 голівки червоної середньої цибулини;
- 2 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ст. л. кунжутної олії;
- 0,5 пучка зеленої цибулі;
- 1 ч. л. дрібно нарізаного кореня імбиру;
- 100 мл червоного вина;
- 3 ст. л. журавлинного варення;
- 1 ст. л. олії.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо дрібно червону цибулю, додаємо дрібно нарізану імбир.
- На сковорідку наливаємо по ложці кунжутної та рослинної олії. У розігріту олію викладаємо цибулю та імбир, пасируємо до м’якого стану.
- Додаємо журавлинний джем та соєвий соус з вином. Варимо помішуючи близько 5-10 хвилин. Відключаємо вогонь, додаємо дрібно рубану зелену цибульку.
- Охолоджений соус подаємо в пельмені, посипавши рубаною зеленою цибулею.
Зелений соус зі шпинатом
Інгредієнти:
- 1 цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 50 гр. замороженого шпинату (можна замінити свіжим);
- 20 мл олії;
- 5 листків базиліка;
- 150 жирних вершків;
- 1 щіпка меленого мускатного горіха;
- 3 ст. л. пармезану (можна замінити будь-яким сиром);
- 1-2 щіпки солі.
Спосіб приготування:
- Очищаємо від лушпиння часник з цибулею, нарізаємо їх якомога дрібніше гострим ножем.
- У сотейник із нагрітою оливковою олією викладаємо овочі. Смажимо їх до м’якості, помішуючи лопаткою.
- Додаємо розморожений шпинат, перемішуємо, трохи обсмажуємо все разом.
- Вливаємо вершки, додаємо мускатний горіх та сіль.
- Свіжий базилік ретельно промиваємо, обсушуємо, дрібно нарізаємо, додаємо в сотейник.
- Сир тремо на дрібній тертці, перемішуємо та доводимо соус до потрібної густини.
- Поливаємо гарячі пельмені шпинатним соусом.
Гострий томатно-часниковий соус
Інгредієнти:
- 5 зубчиків часнику;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 300 мл бульйону;
- 1 помідор;
- 1 щіпка свіжомеленого чорного перцю;
- 1 пучок свіжої зелені (петрушка, кріп).
Спосіб приготування:
- Часник очищаємо, миємо.
- Помідор миємо, робимо на ньому надрізи хрестом. Опускаємо на кілька секунд у киплячу воду і відразу ж перекладаємо в крижану воду. Знімаємо з помідора шкірку, а м’якуш нарізаємо середніми кубиками.
- Викладаємо помідори на гарячу сковорідку, гасимо до готовності, розминаємо товкачем для картоплі.
- Чотири зубчики часнику пропускаємо через прес, обсмажуємо до блідо-золотистого кольору.
- Потім додаємо до часнику томатну пасту, варимо ще 2-3 хвилини.
- Томатну масу перекладаємо в глибоку миску, розбавляємо бульйоном (можна брати яловичий, з баранини, курячий). Ретельно збиваємо віночком, додаємо часник, солимо та перчимо.
До речі, поліпшити смак пельменів можна ще під час їх готування. Для цього потрібен лише один продукт.