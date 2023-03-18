Як покращити смак улюблених пельменів: топ-4 рецепти соусів у домашніх умовах

Гідна заміна звичному майонезу та сметані

Пельмені користуються репутацією найшкідливішого продукту, а дарма. У їхньому складі є необхідні білки, жири та вуглеводи.

Здається, що їхній неймовірний смак неможливо ще покращити. Однак із соусами від Сooktips ми спробуємо це зробити.

Як приготувати соуси для пельменів у домашніх умовах

Сметанний соус

складові

250 гр. свіжої сметани;

50 гр. зеленого кропу;

4-5 зубчики часнику;

2 щіпки солі;

1-2 щіпки чорного перцю.

Спосіб приготування:

Зелень кропу ретельно промиваємо, обсушуємо, нарізаємо. Засипаємо зелень у тарілку зі сметаною. Очищаємо часник, пропускаємо через спеціальний прес та додаємо у загальну масу. Соус вимішуємо, приправляємо сіллю та перцем до смаку.

Журавлинний соус по-китайськи

Інгредієнти на 2 порції:

0,5 голівки червоної середньої цибулини;

2 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. кунжутної олії;

0,5 пучка зеленої цибулі;

1 ч. л. дрібно нарізаного кореня імбиру;

100 мл червоного вина;

3 ст. л. журавлинного варення;

1 ст. л. олії.

Спосіб приготування:

Нарізаємо дрібно червону цибулю, додаємо дрібно нарізану імбир. На сковорідку наливаємо по ложці кунжутної та рослинної олії. У розігріту олію викладаємо цибулю та імбир, пасируємо до м’якого стану. Додаємо журавлинний джем та соєвий соус з вином. Варимо помішуючи близько 5-10 хвилин. Відключаємо вогонь, додаємо дрібно рубану зелену цибульку. Охолоджений соус подаємо в пельмені, посипавши рубаною зеленою цибулею.

Зелений соус зі шпинатом

Інгредієнти:

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

50 гр. замороженого шпинату (можна замінити свіжим);

20 мл олії;

5 листків базиліка;

150 жирних вершків;

1 щіпка меленого мускатного горіха;

3 ст. л. пармезану (можна замінити будь-яким сиром);

1-2 щіпки солі.

Спосіб приготування:

Очищаємо від лушпиння часник з цибулею, нарізаємо їх якомога дрібніше гострим ножем. У сотейник із нагрітою оливковою олією викладаємо овочі. Смажимо їх до м’якості, помішуючи лопаткою. Додаємо розморожений шпинат, перемішуємо, трохи обсмажуємо все разом. Вливаємо вершки, додаємо мускатний горіх та сіль. Свіжий базилік ретельно промиваємо, обсушуємо, дрібно нарізаємо, додаємо в сотейник. Сир тремо на дрібній тертці, перемішуємо та доводимо соус до потрібної густини. Поливаємо гарячі пельмені шпинатним соусом.

Гострий томатно-часниковий соус

Інгредієнти:

5 зубчиків часнику;

2 ст. л. томатної пасти;

300 мл бульйону;

1 помідор;

1 щіпка свіжомеленого чорного перцю;

1 пучок свіжої зелені (петрушка, кріп).

Спосіб приготування:

Часник очищаємо, миємо. Помідор миємо, робимо на ньому надрізи хрестом. Опускаємо на кілька секунд у киплячу воду і відразу ж перекладаємо в крижану воду. Знімаємо з помідора шкірку, а м’якуш нарізаємо середніми кубиками. Викладаємо помідори на гарячу сковорідку, гасимо до готовності, розминаємо товкачем для картоплі. Чотири зубчики часнику пропускаємо через прес, обсмажуємо до блідо-золотистого кольору. Потім додаємо до часнику томатну пасту, варимо ще 2-3 хвилини. Томатну масу перекладаємо в глибоку миску, розбавляємо бульйоном (можна брати яловичий, з баранини, курячий). Ретельно збиваємо віночком, додаємо часник, солимо та перчимо.

До речі, поліпшити смак пельменів можна ще під час їх готування. Для цього потрібен лише один продукт.