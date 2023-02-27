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Навіщо при варінні пельменів кидати в каструлю масло: хитрість, що полегшує готовку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Варіння пельменів більше не принесе клопоту Новина оновлена 27 лютого 2023, 15:07
Варіння пельменів більше не принесе клопоту. Фото freepik.com

Цей трюк вирішує одразу дві проблеми

Одна з найбільш ситних страв багатьох. Дуже несправедливо заявляти, що пельмені шкідливі, оскільки вони мають необхідні для організму ті ж самі вуглеводи, білки та жири. І щоб пельмені були не лише корисні, а й смачні, їх треба правильно варити.

Спростити варіння пельменів і надати їм вершковий смак може звичайне масло. Воно також вирішує одразу дві кулінарні проблеми під час приготування. Про це пише pixelinform.

Навіщо при варінні пельменів кидати в каструлю вершкове масло

  1. При варінні більше не утворюватиметься надокучлива пінка. Просто киньте шматочок вершкового масла у воду з пельменями — і рідина не буде сильно пінитись.
  2. При варінні пельмені більше не злипнуться. Ви зможете насолодитися акуратними та цілісними пельменями, а не неапетитною масою.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо додавати оцет у тісто для пельменів. Також ми розповідали, що додати у фарш для пельменів, щоб вони завжди виходили з ніжним вершковим смаком.

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#Вершкове масло #Пельмені #Лайфхак