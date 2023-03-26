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Как на улице, только полезней: рецепт потрясающей куриной шаурмы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Классическая шаурма
Классическая шаурма. Фото http://smach.com.ua/

Готовя дома, вы будете уверены в ее качестве

Если состав шаурмы на улицах сильно смущает и вызывает множество вопросов, это вовсе не означает, что от любимого угощения придется полностью отказаться. Ее ведь можно приготовить дома!

Если использовать куриное филе, то получится приготовить вкусное и низкокалорийное угощение. Smach также рекомендует отказаться от жирного майонеза и заменить его легким соусом.

Как приготовить куриную шаурму

Ингредиенты:

  • филе курицы – 380 – 400 г;
  • томаты – 2 – 3 шт.;
  • свежий/маринованный огурец – 2 – 3 шт.;
  • сметана и майонез – 160 г;
  • армянский лаваш – 3 листа;
  • лук – целая головка;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • карри, чеснок сушеный – по щепотке;
  • свежая зелень.

Приготовление:

  1. Промыть и обсушить курицу. Порезать небольшими кусочками.
  2. Вместо соли используем соевый соус. Его нужно смешать с карри, сухим чесноком.
  3. В полученной смеси замариновать куриные кусочки. Покрыть емкость с птицей плёнкой и отправить в холод примерно на час.
  4. Для соуса отдельно смешать майонез, сметану, измельченную свежую зелень. В эту смесь можно добавить свежий или сухой чеснок. Все перемешать.
  5. Лук порезать тонкими полукольцами. Другие овощи – кусочками.
  6. Когда куриное мясо уже замаринуется, его нужно отправить на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарить их нужно по минуте с каждой стороны – курятина должна подрумяниться. Готовое мясо отставить в сторону и дать ему остыть.
  7. Промазать каждый лаваш соусом. Выложить начинку: сначала – все овощи, сверху – обжаренное и остывшее мясо. Все покрыть второй порцией соуса. Аккуратно завернуть шаурму.
  8. Обжарить полученные заготовки на сухой сковороде со всех сторон. Шаурма должна слегка зарумяниться.

Кстати, из лаваша можно приготовить быстрые конвертики с сыром. Ими можно отлично позавтракать.

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#Рецепт #Шаурма #Готовим дома