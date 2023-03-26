Как на улице, только полезней: рецепт потрясающей куриной шаурмы

Готовя дома, вы будете уверены в ее качестве

Если состав шаурмы на улицах сильно смущает и вызывает множество вопросов, это вовсе не означает, что от любимого угощения придется полностью отказаться. Ее ведь можно приготовить дома!

Если использовать куриное филе, то получится приготовить вкусное и низкокалорийное угощение. Smach также рекомендует отказаться от жирного майонеза и заменить его легким соусом.

Как приготовить куриную шаурму

Ингредиенты:

филе курицы – 380 – 400 г;

томаты – 2 – 3 шт.;

свежий/маринованный огурец – 2 – 3 шт.;

сметана и майонез – 160 г;

армянский лаваш – 3 листа;

лук – целая головка;

соевый соус – 2 ст. л.;

карри, чеснок сушеный – по щепотке;

свежая зелень.

Приготовление:

Промыть и обсушить курицу. Порезать небольшими кусочками. Вместо соли используем соевый соус. Его нужно смешать с карри, сухим чесноком. В полученной смеси замариновать куриные кусочки. Покрыть емкость с птицей плёнкой и отправить в холод примерно на час. Для соуса отдельно смешать майонез, сметану, измельченную свежую зелень. В эту смесь можно добавить свежий или сухой чеснок. Все перемешать. Лук порезать тонкими полукольцами. Другие овощи – кусочками. Когда куриное мясо уже замаринуется, его нужно отправить на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарить их нужно по минуте с каждой стороны – курятина должна подрумяниться. Готовое мясо отставить в сторону и дать ему остыть. Промазать каждый лаваш соусом. Выложить начинку: сначала – все овощи, сверху – обжаренное и остывшее мясо. Все покрыть второй порцией соуса. Аккуратно завернуть шаурму. Обжарить полученные заготовки на сухой сковороде со всех сторон. Шаурма должна слегка зарумяниться.

Кстати, из лаваша можно приготовить быстрые конвертики с сыром. Ими можно отлично позавтракать.