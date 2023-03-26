Как приготовить легендарную котлету по-киевски: хитрость, облегчающая готовку
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Главное условие блюда сохранено — масло также вытекает при разрезании
По блюду мы чаще всего можем идентифицировать страну или даже город. Кроме фантастической киевской перепички одной из визиток Киева можно назвать котлету по-киевски. Именно ее мы сегодня и будем готовить.
В классическом варианте котлета по-киевски готовится из куриного филе и жарится во фритюре. Однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко решил упростить рецепт, приготовив блюдо из рубленого куриного фарша и запекая в духовке. Он уверяет, что будет не только также сочно и вкусно, но еще и полезнее.
Как приготовить котлету по-киевски
Ингредиенты:
- 500 г рубленого куриного фарша;
- 1 стакан муки для панировки;
- 1 стакан панировочных сухарей;
- 2-3 яйца;
- 100 г перемолотого сала;
- 10 веточек укропа;
- 100 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте в миске 500 г рубленого куриного фарша со 100 г перемолотого сала. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и отбейте.
- Помойте 10 веточек укропа и измельчите зелень ножом. Разделите 100 г сливочного масла на 6 кубиков. Фарш так же разделите на 6 равных частей. Разбейте в миску 2-3 яйца и слегка взбейте вилкой.
- Обвалите кубики сливочного масла в измельченном укропе. В каждую часть фарша выложите по кусочку масла с укропом.
- Заверните масло в фарш и сформируйте продолговатую котлету. Так же поступайте с каждой частью фарша.
- Затем запанируйте каждую котлету в муке, затем в яйце и панировочных сухарях, затем снова в яйце и сухарях. Таким образом у нас получится двойная панировка.
- Выложите сформированные котлеты на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.
Ранее "Телеграф" писал, как сделать фарш еще сочнее, а котлеты — менее калорийными.