Как приготовить легендарную котлету по-киевски: хитрость, облегчающая готовку

Главное условие блюда сохранено — масло также вытекает при разрезании

По блюду мы чаще всего можем идентифицировать страну или даже город. Кроме фантастической киевской перепички одной из визиток Киева можно назвать котлету по-киевски. Именно ее мы сегодня и будем готовить.

В классическом варианте котлета по-киевски готовится из куриного филе и жарится во фритюре. Однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко решил упростить рецепт, приготовив блюдо из рубленого куриного фарша и запекая в духовке. Он уверяет, что будет не только также сочно и вкусно, но еще и полезнее.

Как приготовить котлету по-киевски

Ингредиенты:

500 г рубленого куриного фарша;

1 стакан муки для панировки;

1 стакан панировочных сухарей;

2-3 яйца;

100 г перемолотого сала;

10 веточек укропа;

100 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте в миске 500 г рубленого куриного фарша со 100 г перемолотого сала. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и отбейте. Помойте 10 веточек укропа и измельчите зелень ножом. Разделите 100 г сливочного масла на 6 кубиков. Фарш так же разделите на 6 равных частей. Разбейте в миску 2-3 яйца и слегка взбейте вилкой. Обвалите кубики сливочного масла в измельченном укропе. В каждую часть фарша выложите по кусочку масла с укропом. Заверните масло в фарш и сформируйте продолговатую котлету. Так же поступайте с каждой частью фарша. Затем запанируйте каждую котлету в муке, затем в яйце и панировочных сухарях, затем снова в яйце и сухарях. Таким образом у нас получится двойная панировка. Выложите сформированные котлеты на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать фарш еще сочнее, а котлеты — менее калорийными.