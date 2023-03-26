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Такого вы точно еще не пробовали: рецепт необычного грушево-яблочного салата с сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантный салат с грушей
Пикантный салат с грушей. Фото http://smach.com.ua/

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Если вам надоели обычные салаты, можно играться со вкусами, добавляя новые ингредиенты в блюдо. А можно попробовать что-то новенькое, например, сытный блинный салат с копченой курицей.

Сегодня мы пойдем по второму пути и предлагаем вам рецепторигинального грушево-яблочного салата с сыром. Smach убеждает, что он никого не оставит равнодушным, а пикантности ему добавит заправка на основе имбиря.

Как приготовить грушево-яблочный салат с сыром

Ингредиенты:

  • груша – 1 шт.;
  • яблоко – 1 шт.;
  • листья салата – 1 пучок;
  • шпинат – 1 пучок;
  • фета – 100-120 г;
  • очищенный грецкий орех – 50 г;
  • сок 1/2 лимона;
  • соль, черный молотый перец.

Для заправки:

  • корень имбиря – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • горчица – 1/4 ч. л.;
  • оливковое масло – 4 ст. л.;
  • сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Измельчить на мелкой терке очищенный корень имбиря.
  2. Отжать сок из половины лимона.
  3. Растереть до однородности масло, 2 ст. л. лимонного сока, мед, горчицу, имбирь
  4. Посолить и поперчить по вкусу.
  5. Фету порезать маленькими кубиками.
  6. Подсушенные на сухой сковороде грецкие орехи немного измельчить, оставив немного для красивой подачи.
  7. Предварительно промытое и очищенное от косточек яблоко и грушу необходимо нарезать тонкими пластинами. Нужно поместить их в блюдо, полить 1 ст. л. сока лимона и посыпать грецкими орехами и творогом.
  8. Листья салата и шпинат порвать вручную.
  9. Полить предварительно подготовленной заправкой и все осторожно перемешать.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, как правильно нарезать овощи, чтобы салат выглядел как в ресторане.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома