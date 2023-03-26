Такого вы точно еще не пробовали: рецепт необычного грушево-яблочного салата с сыром
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Все продукты можно найти в холодильнике
Если вам надоели обычные салаты, можно играться со вкусами, добавляя новые ингредиенты в блюдо. А можно попробовать что-то новенькое, например, сытный блинный салат с копченой курицей.
Сегодня мы пойдем по второму пути и предлагаем вам рецепторигинального грушево-яблочного салата с сыром. Smach убеждает, что он никого не оставит равнодушным, а пикантности ему добавит заправка на основе имбиря.
Как приготовить грушево-яблочный салат с сыром
Ингредиенты:
- груша – 1 шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- листья салата – 1 пучок;
- шпинат – 1 пучок;
- фета – 100-120 г;
- очищенный грецкий орех – 50 г;
- сок 1/2 лимона;
- соль, черный молотый перец.
Для заправки:
- корень имбиря – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- горчица – 1/4 ч. л.;
- оливковое масло – 4 ст. л.;
- сок лимона – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Измельчить на мелкой терке очищенный корень имбиря.
- Отжать сок из половины лимона.
- Растереть до однородности масло, 2 ст. л. лимонного сока, мед, горчицу, имбирь
- Посолить и поперчить по вкусу.
- Фету порезать маленькими кубиками.
- Подсушенные на сухой сковороде грецкие орехи немного измельчить, оставив немного для красивой подачи.
- Предварительно промытое и очищенное от косточек яблоко и грушу необходимо нарезать тонкими пластинами. Нужно поместить их в блюдо, полить 1 ст. л. сока лимона и посыпать грецкими орехами и творогом.
- Листья салата и шпинат порвать вручную.
- Полить предварительно подготовленной заправкой и все осторожно перемешать.
Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, как правильно нарезать овощи, чтобы салат выглядел как в ресторане.