Такого вы точно еще не пробовали: рецепт необычного грушево-яблочного салата с сыром

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Если вам надоели обычные салаты, можно играться со вкусами, добавляя новые ингредиенты в блюдо. А можно попробовать что-то новенькое, например, сытный блинный салат с копченой курицей.

Сегодня мы пойдем по второму пути и предлагаем вам рецепторигинального грушево-яблочного салата с сыром. Smach убеждает, что он никого не оставит равнодушным, а пикантности ему добавит заправка на основе имбиря.

Как приготовить грушево-яблочный салат с сыром

Ингредиенты:

груша – 1 шт.;

яблоко – 1 шт.;

листья салата – 1 пучок;

шпинат – 1 пучок;

фета – 100-120 г;

очищенный грецкий орех – 50 г;

сок 1/2 лимона;

соль, черный молотый перец.

Для заправки:

корень имбиря – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

горчица – 1/4 ч. л.;

оливковое масло – 4 ст. л.;

сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Измельчить на мелкой терке очищенный корень имбиря. Отжать сок из половины лимона. Растереть до однородности масло, 2 ст. л. лимонного сока, мед, горчицу, имбирь Посолить и поперчить по вкусу. Фету порезать маленькими кубиками. Подсушенные на сухой сковороде грецкие орехи немного измельчить, оставив немного для красивой подачи. Предварительно промытое и очищенное от косточек яблоко и грушу необходимо нарезать тонкими пластинами. Нужно поместить их в блюдо, полить 1 ст. л. сока лимона и посыпать грецкими орехами и творогом. Листья салата и шпинат порвать вручную. Полить предварительно подготовленной заправкой и все осторожно перемешать.

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