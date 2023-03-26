Для детей - с удовольствием, для зубов - без вреда: рецепт полезных конфет из сухофруктов
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Они могут храниться в холодильнике, но вряд ли будут — дети съедят все
Что больше всего любят наши дети? Ароматный "Наполеон" или сладкие конфеты — в общем, всю вредную еду. А можно ли, чтобы сладости были не только вкусными, а и полезными?
Мудрым решением этого сложного вопроса могут быть традиционные восточные сладости, в приготовлении которых используются разные сухофрукты и орехи. Nyam-nyam утверждает, что такие конфеты понравятся вашим детям и порадуют организм витаминами.
Как приготовить конфеты из сухофруктов и орехов
Ингредиенты:
- курага – 200 гр;
- финики – 200 гр;
- чернослив – 100 гр;
- фисташки – 200 гр;
- кунжут – 200 гр;
- кокосовая стружка – 200 гр;
- сушеная вишня, инжир, клюква, апельсиновые или лимонные цукаты, грецкие орехи, миндаль, какао — по желанию.
Способ приготовления:
- Сухофрукты помыть, высушить, удалить косточки, измельчить на мясорубке с мелким ситом или блендером, все хорошо перемешать.
- Фисташки подсушить и измельчить до состояния крупнозернистой муки. Влажными руками из смеси измельченных сухофруктов сформировать конфеты и обвалять часть из них в кокосовой стружке, часть – в кунжуте, а остальное – в перемолотых фисташках.
- По желанию внутрь конфеты можно положить целый орешек. Готовые конфеты хранить в холодильнике.
Кстати, дети еще будут рады необычным чипсам. Секретный ингредиент превратит вредное лакомство в полезную закуску.