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Для детей - с удовольствием, для зубов - без вреда: рецепт полезных конфет из сухофруктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные конфеты из сухофруктов
Необычные конфеты из сухофруктов. Фото nyam-nyam-5.com

Они могут храниться в холодильнике, но вряд ли будут — дети съедят все

Что больше всего любят наши дети? Ароматный "Наполеон" или сладкие конфеты — в общем, всю вредную еду. А можно ли, чтобы сладости были не только вкусными, а и полезными?

Мудрым решением этого сложного вопроса могут быть традиционные восточные сладости, в приготовлении которых используются разные сухофрукты и орехи. Nyam-nyam утверждает, что такие конфеты понравятся вашим детям и порадуют организм витаминами.

Как приготовить конфеты из сухофруктов и орехов

Ингредиенты:

  • курага – 200 гр;
  • финики – 200 гр;
  • чернослив – 100 гр;
  • фисташки – 200 гр;
  • кунжут – 200 гр;
  • кокосовая стружка – 200 гр;
  • сушеная вишня, инжир, клюква, апельсиновые или лимонные цукаты, грецкие орехи, миндаль, какао — по желанию.

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты помыть, высушить, удалить косточки, измельчить на мясорубке с мелким ситом или блендером, все хорошо перемешать.
  2. Фисташки подсушить и измельчить до состояния крупнозернистой муки. Влажными руками из смеси измельченных сухофруктов сформировать конфеты и обвалять часть из них в кокосовой стружке, часть – в кунжуте, а остальное – в перемолотых фисташках.
  3. По желанию внутрь конфеты можно положить целый орешек. Готовые конфеты хранить в холодильнике.

Кстати, дети еще будут рады необычным чипсам. Секретный ингредиент превратит вредное лакомство в полезную закуску.

Теги:
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