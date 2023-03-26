Для детей - с удовольствием, для зубов - без вреда: рецепт полезных конфет из сухофруктов

Они могут храниться в холодильнике, но вряд ли будут — дети съедят все

Что больше всего любят наши дети? Ароматный "Наполеон" или сладкие конфеты — в общем, всю вредную еду. А можно ли, чтобы сладости были не только вкусными, а и полезными?

Мудрым решением этого сложного вопроса могут быть традиционные восточные сладости, в приготовлении которых используются разные сухофрукты и орехи. Nyam-nyam утверждает, что такие конфеты понравятся вашим детям и порадуют организм витаминами.

Как приготовить конфеты из сухофруктов и орехов

Ингредиенты:

курага – 200 гр;

финики – 200 гр;

чернослив – 100 гр;

фисташки – 200 гр;

кунжут – 200 гр;

кокосовая стружка – 200 гр;

сушеная вишня, инжир, клюква, апельсиновые или лимонные цукаты, грецкие орехи, миндаль, какао — по желанию.

Способ приготовления:

Сухофрукты помыть, высушить, удалить косточки, измельчить на мясорубке с мелким ситом или блендером, все хорошо перемешать. Фисташки подсушить и измельчить до состояния крупнозернистой муки. Влажными руками из смеси измельченных сухофруктов сформировать конфеты и обвалять часть из них в кокосовой стружке, часть – в кунжуте, а остальное – в перемолотых фисташках. По желанию внутрь конфеты можно положить целый орешек. Готовые конфеты хранить в холодильнике.

Кстати, дети еще будут рады необычным чипсам. Секретный ингредиент превратит вредное лакомство в полезную закуску.