Фигура скажет вам спасибо: топ-3 полезных смузи для похудения
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Стройнеем без вреда для здоровья
Сегодня многие уже слышали о смузи — коктейлях, насыщающих организм витаминами. Чаще всего он готовится на основе сезонных ягод и фруктов, которые смешиваются блендером до получения массы густой однородной консистенции. В готовый состав допускается добавлять кубики льда, сок, молоко, мед, сироп и специи по вкусу. Они отлично подходят для похудения.
Smach утверждает, что существует множество рецептов приготовления смузи. Мы поделимся некоторыми.
Топ-3 рецепта приготовления смузи
Смузи с бананом, киви и грушей
Ингредиенты:
- 1 сочная груша;
- 3 киви;
- 1 банан;
- 200 мл яблочно-персикового сока;
- 10 г шоколада.
Как приготовить:
- Фрукты очистить от кожуры, у груши удалить семена внутри. Всё порезать кубиками.
- Поместить в чашу блендера и взбить до однородности.
- Влить сок для получения более редкой консистенции.
- Повторите процедуру с блендером.
Перед подачей рекомендуется украсить коктейль тертым шоколадом. Банановый смузи получается сытный и сладкий. За счет присутствия банана, коктейль способствует утолению чувства голода на длительное время.
Фруктово-ягодный смузи
Ингредиенты:
- 1 ст. кефира;
- ½ ст. свежих фруктов;
- ½ ст. замороженных ягод;
- семена льна или чиа (испанского шалфея);
- кокосовое масло;
- по желанию мед или кленовый сироп.
Как приготовить:
- Фрукты промыть, поместить в чашу блендера и взбить до однородной массы.
- Перед употреблением можно поставить готовый коктейль на 10 минут в холодильник.
Смузи из замороженных ягод.
Ингредиенты:
- 1 ст. замороженных ягод;
- половина банана;
- 1 ст. молока или воды;
- 2 ст. л. ростков пшеницы.
Все следует поместить в чашу блендера и взбить в течение 20 секунд. Если смузи получится слишком густым, можно добавить в состав очищенную воду.
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