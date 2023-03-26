Фигура скажет вам спасибо: топ-3 полезных смузи для похудения

Стройнеем без вреда для здоровья

Сегодня многие уже слышали о смузи — коктейлях, насыщающих организм витаминами. Чаще всего он готовится на основе сезонных ягод и фруктов, которые смешиваются блендером до получения массы густой однородной консистенции. В готовый состав допускается добавлять кубики льда, сок, молоко, мед, сироп и специи по вкусу. Они отлично подходят для похудения.

Smach утверждает, что существует множество рецептов приготовления смузи. Мы поделимся некоторыми.

Топ-3 рецепта приготовления смузи

Смузи с бананом, киви и грушей

Ингредиенты:

1 сочная груша;

3 киви;

1 банан;

200 мл яблочно-персикового сока;

10 г шоколада.

Как приготовить:

Фрукты очистить от кожуры, у груши удалить семена внутри. Всё порезать кубиками. Поместить в чашу блендера и взбить до однородности. Влить сок для получения более редкой консистенции. Повторите процедуру с блендером.

Перед подачей рекомендуется украсить коктейль тертым шоколадом. Банановый смузи получается сытный и сладкий. За счет присутствия банана, коктейль способствует утолению чувства голода на длительное время.

Фруктово-ягодный смузи

Ингредиенты:

1 ст. кефира;

½ ст. свежих фруктов;

½ ст. замороженных ягод;

семена льна или чиа (испанского шалфея);

кокосовое масло;

по желанию мед или кленовый сироп.

Как приготовить:

Фрукты промыть, поместить в чашу блендера и взбить до однородной массы. Перед употреблением можно поставить готовый коктейль на 10 минут в холодильник.

Смузи из замороженных ягод.

Ингредиенты:

1 ст. замороженных ягод;

половина банана;

1 ст. молока или воды;

2 ст. л. ростков пшеницы.

Все следует поместить в чашу блендера и взбить в течение 20 секунд. Если смузи получится слишком густым, можно добавить в состав очищенную воду.

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