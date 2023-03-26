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Фигура скажет вам спасибо: топ-3 полезных смузи для похудения

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Смузи - вкусный и полезный напиток
Смузи - вкусный и полезный напиток. Фото http://smach.com.ua/

Стройнеем без вреда для здоровья

Сегодня многие уже слышали о смузи — коктейлях, насыщающих организм витаминами. Чаще всего он готовится на основе сезонных ягод и фруктов, которые смешиваются блендером до получения массы густой однородной консистенции. В готовый состав допускается добавлять кубики льда, сок, молоко, мед, сироп и специи по вкусу. Они отлично подходят для похудения.

Smach утверждает, что существует множество рецептов приготовления смузи. Мы поделимся некоторыми.

Топ-3 рецепта приготовления смузи

Смузи с бананом, киви и грушей

Ингредиенты:

  • 1 сочная груша;
  • 3 киви;
  • 1 банан;
  • 200 мл яблочно-персикового сока;
  • 10 г шоколада.

Как приготовить:

  1. Фрукты очистить от кожуры, у груши удалить семена внутри. Всё порезать кубиками.
  2. Поместить в чашу блендера и взбить до однородности.
  3. Влить сок для получения более редкой консистенции.
  4. Повторите процедуру с блендером.

Перед подачей рекомендуется украсить коктейль тертым шоколадом. Банановый смузи получается сытный и сладкий. За счет присутствия банана, коктейль способствует утолению чувства голода на длительное время.

Фруктово-ягодный смузи

Ингредиенты:

  • 1 ст. кефира;
  • ½ ст. свежих фруктов;
  • ½ ст. замороженных ягод;
  • семена льна или чиа (испанского шалфея);
  • кокосовое масло;
  • по желанию мед или кленовый сироп.

Как приготовить:

  1. Фрукты промыть, поместить в чашу блендера и взбить до однородной массы.
  2. Перед употреблением можно поставить готовый коктейль на 10 минут в холодильник.

Смузи из замороженных ягод.

Ингредиенты:

  • 1 ст. замороженных ягод;
  • половина банана;
  • 1 ст. молока или воды;
  • 2 ст. л. ростков пшеницы.

Все следует поместить в чашу блендера и взбить в течение 20 секунд. Если смузи получится слишком густым, можно добавить в состав очищенную воду.

Ранее "Телеграф" делился рецептами праздничных молочных коктейлей.

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