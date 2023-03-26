Десерт, от которого никто не откажется: рецепт любимого шоколадного мороженого

В качестве сомневаться не будете — вы же знаете, как его готовили

Своими руками можно приготовить и соленую карамель, и даже домашнюю сгущенку. Вы можете не сомневаться в их качестве, да и рецепт можно изменить в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

Сегодня мы попробуем отдохнуть под фильм с приготовленным своими руками шоколадным мороженым. Smak пишет, что даже дети смогут вам помочь.

Как приготовить шоколадное мороженое

Ингредиенты:

яичные желтки – 3 шт.;

черный шоколад – 1 плитка;

молоко – 200 мл;

сливки (20-35%) – 200 мл;

сахар – 100 г.

Способ приготовления:

Молоко и сливки налить в сотейник и довести смесь до кипения. Шоколад натереть на терке и 3⁄4 части добавить в закипевшую смесь, перемешав до полного его растворения. Желтки перемешать с сахаром и взбить их миксером до однородной массы. Влить в пышную массу тонкой струйкой шоколадное молоко. Полученную смесь необходимо вновь поставить на огонь нагреть до 85 градусов, в результате чего образуется шоколадный крем. Оставшийся натертый шоколад нужно добавить в остуженную шоколадную массу, перелить в подготовленный контейнер для мороженого и поставить в морозильную камеру, помешивая 2-3 раза через каждые полчаса.

При подаче на стол необходимо дать мороженому оттаять минут 15-20, украсив его сахарной пудрой, карамелизированными орешками и шоколадным топпингом.

Ранее "Телеграф" уже писал, как можно дома приготовить фруктово-якгодное мороженное.