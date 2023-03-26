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Десерт, от которого никто не откажется: рецепт любимого шоколадного мороженого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шоколадное мороженое
Шоколадное мороженое. Фото smak.ua

В качестве сомневаться не будете — вы же знаете, как его готовили

Своими руками можно приготовить и соленую карамель, и даже домашнюю сгущенку. Вы можете не сомневаться в их качестве, да и рецепт можно изменить в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

Сегодня мы попробуем отдохнуть под фильм с приготовленным своими руками шоколадным мороженым. Smak пишет, что даже дети смогут вам помочь.

Как приготовить шоколадное мороженое

Ингредиенты:

  • яичные желтки – 3 шт.;
  • черный шоколад – 1 плитка;
  • молоко – 200 мл;
  • сливки (20-35%) – 200 мл;
  • сахар – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Молоко и сливки налить в сотейник и довести смесь до кипения.
  2. Шоколад натереть на терке и 3⁄4 части добавить в закипевшую смесь, перемешав до полного его растворения.
  3. Желтки перемешать с сахаром и взбить их миксером до однородной массы.
  4. Влить в пышную массу тонкой струйкой шоколадное молоко.
  5. Полученную смесь необходимо вновь поставить на огонь нагреть до 85 градусов, в результате чего образуется шоколадный крем.
  6. Оставшийся натертый шоколад нужно добавить в остуженную шоколадную массу, перелить в подготовленный контейнер для мороженого и поставить в морозильную камеру, помешивая 2-3 раза через каждые полчаса.

При подаче на стол необходимо дать мороженому оттаять минут 15-20, украсив его сахарной пудрой, карамелизированными орешками и шоколадным топпингом.

Ранее "Телеграф" уже писал, как можно дома приготовить фруктово-якгодное мороженное.

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