Два ингредиента – и пахнет, аж слюнка течет: что повара добавляют в тушеную капусту, чтобы стоял приятный аромат

Секретный способ

Тушеная капуста – один из самых простых традиционных рецептов украинской кухни. Ее готовят как гарнир, добавляют мясо, грибы, специи, разные овощи. Это всесезонное блюдо, ведь его можно готовить как из свежей, так и из квашеной капусты. Несмотря на это, многие кулинары не рискуют браться за ее приготовление.

Дело в том, что малейшая ошибка в процессе приготовления превратит аппетитный гарнир в малопривлекательное месиво. А еще во время приготовления этого блюда вся квартира наполняется запахом, который мало кому нравится.

Поэтому Pixelinform поделился секретным способом, которым пользуются повара, чтобы и улучшить вкус блюда, и наполнить все помещение неземными ароматами. Это два ингредиента, которые так органично сочетаются со вкусом и запахом капусты, что у всех присутствующих при этом процессе выделяется слюнка.

Это самые простые продукты – мед и горчица. Смешайте их до однородного состояния, добавьте в капусту, накройте крышкой и тушите в течение 30 минут.

Несмотря на то, что это блюдо и так невероятно, кроме вышеописанного есть пять способов, как сделать его еще вкуснее.