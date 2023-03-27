До обеда желудок будет сытым: рецепт яичного ролла с сырной начинкой

Сытно, вкусно и быстро — что еще может быть лучше для завтрака?

Есть яйца и плавленые сырки? Очевидное решение – сытный омлет. В яйцах есть большое количество белка и витаминов A, В и D, а вот сыр — кладезь протеина и фосфора.

А что, если с этих двух продуктов приготовить необычный завтрак? Shuba.life предлагает рецепт яичного рола с сырной начинкой. Он настолько насытит, что до обеда вы и не вспомните о еде.

Как приготовить яичный ролл с сырной начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

яйца — 6 шт.;

молоко — 100 г;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

плавленый сыр — 2 шт.;

сыр твердый — 200 г;

перец красный сладкий — 1 шт.;

зеленый лук — 2 шт.;

петрушка — 2 шт.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с молоком и мукой, чтобы не было комочков. Посолите, поперчите.

Нагрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте поочередно два омлета. Дайте остыть и положите на фольгу.

Плавленые сырки натрите на мелкую терку, добавьте к ним твердый сыр и хорошо перемешайте. Посолите, поперчите.

Из перца удалите сердцевину, петрушку и лук помойте и дайте высохнуть. Все нарежьте и добавьте в сырную массу.

Перемешайте, нанесите ее на омлеты и сверните рулетами. Поместите в холодильник на 1 час. Затем освободите от фольги и нарежьте ломтиками шириной 2-3 см.

Кстати, плавленный сыр можно приготовить самому. Вы точно будете уверены в его качестве.