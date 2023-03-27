До обеда желудок будет сытым: рецепт яичного ролла с сырной начинкой
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Сытно, вкусно и быстро — что еще может быть лучше для завтрака?
Есть яйца и плавленые сырки? Очевидное решение – сытный омлет. В яйцах есть большое количество белка и витаминов A, В и D, а вот сыр — кладезь протеина и фосфора.
А что, если с этих двух продуктов приготовить необычный завтрак? Shuba.life предлагает рецепт яичного рола с сырной начинкой. Он настолько насытит, что до обеда вы и не вспомните о еде.
Как приготовить яичный ролл с сырной начинкой
Ингредиенты на 4 порции:
- яйца — 6 шт.;
- молоко — 100 г;
- мука пшеничная — 3 ст. л.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- сыр твердый — 200 г;
- перец красный сладкий — 1 шт.;
- зеленый лук — 2 шт.;
- петрушка — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с молоком и мукой, чтобы не было комочков. Посолите, поперчите.
- Нагрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте поочередно два омлета. Дайте остыть и положите на фольгу.
- Плавленые сырки натрите на мелкую терку, добавьте к ним твердый сыр и хорошо перемешайте. Посолите, поперчите.
- Из перца удалите сердцевину, петрушку и лук помойте и дайте высохнуть. Все нарежьте и добавьте в сырную массу.
- Перемешайте, нанесите ее на омлеты и сверните рулетами. Поместите в холодильник на 1 час. Затем освободите от фольги и нарежьте ломтиками шириной 2-3 см.
Кстати, плавленный сыр можно приготовить самому. Вы точно будете уверены в его качестве.