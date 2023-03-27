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До обеда желудок будет сытым: рецепт яичного ролла с сырной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Яичный ролл с сырной начинкой
Яичный ролл с сырной начинкой

Сытно, вкусно и быстро — что еще может быть лучше для завтрака?

Есть яйца и плавленые сырки? Очевидное решение – сытный омлет. В яйцах есть большое количество белка и витаминов A, В и D, а вот сыр — кладезь протеина и фосфора.

А что, если с этих двух продуктов приготовить необычный завтрак? Shuba.life предлагает рецепт яичного рола с сырной начинкой. Он настолько насытит, что до обеда вы и не вспомните о еде.

Как приготовить яичный ролл с сырной начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

  • яйца — 6 шт.;
  • молоко — 100 г;
  • мука пшеничная — 3 ст. л.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • сыр твердый — 200 г;
  • перец красный сладкий — 1 шт.;
  • зеленый лук — 2 шт.;
  • петрушка — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 2 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  • Яйца взбейте с молоком и мукой, чтобы не было комочков. Посолите, поперчите.
  • Нагрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте поочередно два омлета. Дайте остыть и положите на фольгу.
  • Плавленые сырки натрите на мелкую терку, добавьте к ним твердый сыр и хорошо перемешайте. Посолите, поперчите.
  • Из перца удалите сердцевину, петрушку и лук помойте и дайте высохнуть. Все нарежьте и добавьте в сырную массу.
  • Перемешайте, нанесите ее на омлеты и сверните рулетами. Поместите в холодильник на 1 час. Затем освободите от фольги и нарежьте ломтиками шириной 2-3 см.

Кстати, плавленный сыр можно приготовить самому. Вы точно будете уверены в его качестве.

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