Гости будут в восторге: необычные котлетки из дешевых продуктов

Полезно и питательно

Пасхальные праздники совсем скоро, а это значит, что кроме рыхлого кулича по рецепту бабушки на стол нужно готовить и другие блюда. Иногда хочется чего-то необычного — мясо и отбивные никого не удивляют.

Можно приготовить как закуску или основное горячее что-нибудь новенькое. TheLime делится простым рецептом интересных котлеток из риса и консервированной сардины.

Ингредиенты:

рис — 150 г

соль – 0,5 ч. л.

сардины в масле — 1-2 банки

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

перец черный молотый

пшеничная мука — 4 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

яйца – 1 шт.

Рецепт пошагово:

Рис промываем несколько раз в проточной воде – делаем это, пока она не станет прозрачной. Выкладываем в кастрюлю, заливаем 2 стаканами горячей воды, накрываем крышкой и варим до готовности. Нарезаем лук и морковь. Обжариваем их на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Зажарку добавляем в готовый рис и все тщательно перемешиваем. Открываем консервированную сардину, сливаем масло или рассол, смешиваем с рисом и овощами. Перчим по вкусу. Если сардины недостаточно соленые, можно посолить. В фарш добавляем яйцо. Тщательно все вымешиваем. Формируем котлетки и обваливаем их в муке. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем котлеты по бокам до золотистой корочки. Поскольку начинка готова, это не займет много времени.

Их можно есть как самостоятельно – с соусом из фасоли, так и приготовить гарнир, такой как идеальное картофельное пюре.