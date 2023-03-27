Гости будут в восторге: необычные котлетки из дешевых продуктов
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Полезно и питательно
Пасхальные праздники совсем скоро, а это значит, что кроме рыхлого кулича по рецепту бабушки на стол нужно готовить и другие блюда. Иногда хочется чего-то необычного — мясо и отбивные никого не удивляют.
Можно приготовить как закуску или основное горячее что-нибудь новенькое. TheLime делится простым рецептом интересных котлеток из риса и консервированной сардины.
Ингредиенты:
- рис — 150 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сардины в масле — 1-2 банки
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- перец черный молотый
- пшеничная мука — 4 ст. л.
- растительное масло – 1 ст. л.
- яйца – 1 шт.
Рецепт пошагово:
- Рис промываем несколько раз в проточной воде – делаем это, пока она не станет прозрачной. Выкладываем в кастрюлю, заливаем 2 стаканами горячей воды, накрываем крышкой и варим до готовности.
- Нарезаем лук и морковь. Обжариваем их на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Зажарку добавляем в готовый рис и все тщательно перемешиваем.
- Открываем консервированную сардину, сливаем масло или рассол, смешиваем с рисом и овощами. Перчим по вкусу. Если сардины недостаточно соленые, можно посолить.
- В фарш добавляем яйцо. Тщательно все вымешиваем. Формируем котлетки и обваливаем их в муке.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем котлеты по бокам до золотистой корочки. Поскольку начинка готова, это не займет много времени.
Их можно есть как самостоятельно – с соусом из фасоли, так и приготовить гарнир, такой как идеальное картофельное пюре.