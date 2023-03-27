Как приготовить роллы дома: простой рецепт ресторанного блюда
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Оказывается, это просто
Роллы — популярное блюдо японской кухни. Традиционно его готовят из риса, различных морепродуктов и других ингредиентов. Кажется, что приготовить их невероятно сложно. Возможно ли это сделать дома?
С Recept.ua — возможно. Роллы Филадельфия с копченым лососем по их рецепту можно подать к любому праздничному столу.
Как приготовить роллы Филадельфия
Ингредиенты:
- рис — 2 ст.;
- норы — 4 листа;
- копченый лосось — 150 г.;
- сыр сливочный — 150 г.;
- огурец — 100г.;
- авокадо — 70 г.;
- вода — 2 ст.;
- уксус рисовый — 6 ст.л.;
- сахар — 3 ст.л.;
- соль — 1 ч.л
Способ приготовления:
- Промойте рисовые зерна в прохладной воде. Поместите рис с водой в большую кастрюлю и доведите до кипения. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 15 минут. Выключите, оставьте на 10 минут.
- Поместите уксус, сахар и соль в микроволновую печь и нагревайте до полного растворения. Медленно вылейте смесь в рис и размешайте.
- На специальный бамбуковый коврик выложите лист водорослей норы блестящей стороной вниз.
- Затем покройте лист водорослей рисом для суши. Смоченными водой руками равномерно распределите рисовую смесь по всему листу норы.
- Нарежьте лосось тонкими полосками или небольшими ломтиками, выложите на рис с одного края листа.
- Далее положите рядом с ломтиками лосося сливочный сыр "Филадельфия", нарезанный тонкой полоской свежий огурец и авокадо.
- Используя бамбуковый лист, аккуратно поднимите и сверните норы в рулет, спрятав начинку внутри.
- Нарежьте приготовленный рулет с помощью острого (холодного) ножа на шесть — восемь частей и подавайте к столу.
Кстати, сыр "Филадельфия" можно приготовить дома. По вкусу он ничем не будет отличаться от покупного.