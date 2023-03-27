Как приготовить роллы дома: простой рецепт ресторанного блюда

Оказывается, это просто

Роллы — популярное блюдо японской кухни. Традиционно его готовят из риса, различных морепродуктов и других ингредиентов. Кажется, что приготовить их невероятно сложно. Возможно ли это сделать дома?

С Recept.ua — возможно. Роллы Филадельфия с копченым лососем по их рецепту можно подать к любому праздничному столу.

Как приготовить роллы Филадельфия

Ингредиенты:

рис — 2 ст.;

норы — 4 листа;

копченый лосось — 150 г.;

сыр сливочный — 150 г.;

огурец — 100г.;

авокадо — 70 г.;

вода — 2 ст.;

уксус рисовый — 6 ст.л.;

сахар — 3 ст.л.;

соль — 1 ч.л

Способ приготовления:

Промойте рисовые зерна в прохладной воде. Поместите рис с водой в большую кастрюлю и доведите до кипения. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 15 минут. Выключите, оставьте на 10 минут. Поместите уксус, сахар и соль в микроволновую печь и нагревайте до полного растворения. Медленно вылейте смесь в рис и размешайте. На специальный бамбуковый коврик выложите лист водорослей норы блестящей стороной вниз. Затем покройте лист водорослей рисом для суши. Смоченными водой руками равномерно распределите рисовую смесь по всему листу норы. Нарежьте лосось тонкими полосками или небольшими ломтиками, выложите на рис с одного края листа. Далее положите рядом с ломтиками лосося сливочный сыр "Филадельфия", нарезанный тонкой полоской свежий огурец и авокадо. Используя бамбуковый лист, аккуратно поднимите и сверните норы в рулет, спрятав начинку внутри. Нарежьте приготовленный рулет с помощью острого (холодного) ножа на шесть — восемь частей и подавайте к столу.

Кстати, сыр "Филадельфия" можно приготовить дома. По вкусу он ничем не будет отличаться от покупного.