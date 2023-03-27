Пожарьте рыбу в новом соусе - и вы никогда не вернетесь к прежним рецептам
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Необычное блюдо за полчаса
Рыба — один из полезнейших продуктов для организма человека. В ней содержится много белка и минеральных элементов. А еще из рыбы можно приготовить невероятное количество блюд — ее можно пожарить или запечь в духовке, приготовить вкусный и легкий супчик.
А вот апельсиновый соус по рецепту Kuhari сделает любую рыбу по-настоящему королевским блюдом. Изюминка рецепта — апельсиновый соус. Блюдо не займет много времени: необходимо только обжарить рыбу на сковороде, смешать ингредиенты для заправки и наслаждаться прекрасным блюдом.
Как приготовить жареного морского окуня с апельсиновым соусом
Ингредиенты:
- окунь – 1 шт.;
- паприка меленая — 1 чайная ложка;
- масло оливковое – 4 ст. ложки.
Для соуса:
- апельсиновый джем – 2 ст. ложки;
- винный уксус – 1 ст. ложка;
- сок апельсиновый – 1 ст. ложка;
- зелень – по вкусу.
Как приготовить:
1. Для соуса смешайте джем, сок, уксус, половину перца.
2. Добавьте в соус зелень и перемешайте.
3. Очистите рыбу, промойте. Срежьте 2 филе. Обсушите.
4. Посыпьте паприкой и обжарьте с двух сторон с добавлением растительного масла.
5. Подавайте рыбу с соусом. Приятного аппетита!