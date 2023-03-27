Пожарьте рыбу в новом соусе - и вы никогда не вернетесь к прежним рецептам

Необычное блюдо за полчаса

Рыба — один из полезнейших продуктов для организма человека. В ней содержится много белка и минеральных элементов. А еще из рыбы можно приготовить невероятное количество блюд — ее можно пожарить или запечь в духовке, приготовить вкусный и легкий супчик.

А вот апельсиновый соус по рецепту Kuhari сделает любую рыбу по-настоящему королевским блюдом. Изюминка рецепта — апельсиновый соус. Блюдо не займет много времени: необходимо только обжарить рыбу на сковороде, смешать ингредиенты для заправки и наслаждаться прекрасным блюдом.

Как приготовить жареного морского окуня с апельсиновым соусом

Ингредиенты:

окунь – 1 шт.;

паприка меленая — 1 чайная ложка;

масло оливковое – 4 ст. ложки.

Для соуса:

апельсиновый джем – 2 ст. ложки; винный уксус – 1 ст. ложка; сок апельсиновый – 1 ст. ложка; зелень – по вкусу.

Как приготовить:

1. Для соуса смешайте джем, сок, уксус, половину перца.

2. Добавьте в соус зелень и перемешайте.

3. Очистите рыбу, промойте. Срежьте 2 филе. Обсушите.

4. Посыпьте паприкой и обжарьте с двух сторон с добавлением растительного масла.

5. Подавайте рыбу с соусом. Приятного аппетита!