Идеально к чаю: рецепт шикарного чизкейка без выпечки
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Этот десерт любят и взрослые, и дети
Ну кто не любит полакомиться аппетитным десертом? Но возможно ли, чтобы сладость была не только вкусной, но и полезной?
Чизкейк по рецепту Meta — это не только полезный десерт, который полюбят взрослые и дети. Его не нужно выпекать в духовке, поэтому десерт точно станет любимой сладостью к чаю.
Как приготовить чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
- сахарное, песочное печенье — 200 г;
- масло сливочное — 50 г;
- молоко – 2 ст. л.;
- сыр сливочный — 400 г;
- сметана жирная -150 г;
- сахар — 110 г;
- ванилин — по вкусу;
- желе — 1 пачка;
- мандарины – 3 шт.
Способ приготовления:
- С помощью блендера измельчите печенье в крошку и добавьте растопленное масло. Если масса слишком сухая, добавьте немного молока.
- Выкладываем массу плотным слоем в кондитерское кольцо. Ставим в холодильник застывать.
- Хорошо перемешиваем сливочный творог с сахаром и ванилином и выкладываем слоем поверх печенья в форму. Возвращаем в холодильник на 2 часа.
- Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 10 минут, затем необходимо растопить любым удобным для вас способом.
- На слой с сыром выкладываем дольки мандарин. Можно также выложить кусочки консервированного ананаса или другие фрукты.
- Заливаем желатином и ставим в холодильник еще на 2 часа.
- Вынимаем чизкейк из кондитерского кольца и посыпаем крошкой из печенья или шоколадной крошкой. Приятного аппетита!
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