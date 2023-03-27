Идеально к чаю: рецепт шикарного чизкейка без выпечки

Этот десерт любят и взрослые, и дети

Ну кто не любит полакомиться аппетитным десертом? Но возможно ли, чтобы сладость была не только вкусной, но и полезной?

Чизкейк по рецепту Meta — это не только полезный десерт, который полюбят взрослые и дети. Его не нужно выпекать в духовке, поэтому десерт точно станет любимой сладостью к чаю.

Как приготовить чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

сахарное, песочное печенье — 200 г;

масло сливочное — 50 г;

молоко – 2 ст. л.;

сыр сливочный — 400 г;

сметана жирная -150 г;

сахар — 110 г;

ванилин — по вкусу;

желе — 1 пачка;

мандарины – 3 шт.

Способ приготовления:

С помощью блендера измельчите печенье в крошку и добавьте растопленное масло. Если масса слишком сухая, добавьте немного молока. Выкладываем массу плотным слоем в кондитерское кольцо. Ставим в холодильник застывать. Хорошо перемешиваем сливочный творог с сахаром и ванилином и выкладываем слоем поверх печенья в форму. Возвращаем в холодильник на 2 часа. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 10 минут, затем необходимо растопить любым удобным для вас способом. На слой с сыром выкладываем дольки мандарин. Можно также выложить кусочки консервированного ананаса или другие фрукты. Заливаем желатином и ставим в холодильник еще на 2 часа. Вынимаем чизкейк из кондитерского кольца и посыпаем крошкой из печенья или шоколадной крошкой. Приятного аппетита!

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