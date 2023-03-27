По советам бабушек: как правильно в рецептах заменить сахар на мед

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Бывают ситуации, когда в рецепте десерта указан сахар, но его по каким-либо причинам в блюдо добавлять нельзя. В этом случае в качестве заменителя используется мед.

Существуют ли правила, как добавлять мед и что при этом нужно учитывать? Разберемся вместе с Сookery.

Лайфхаки, как заменить сахар на мед в рецептах

Точных, проверенных правил замены в выпечке сахара мед не существует. В этом вопросе очень многое зависит от консистенции меда, его плотности и сладости. Но мы можем взять за основу бабушкины хитрости и вычислить свои пропорции.

Если просто заменить сахар медом в том же количестве, что указано в рецепте, то есть вероятность, что выпечка будет слишком сладкой, влажной, липкой и тяжелой. Поэтому для сладких пирогов, печенья берут такие пропорции – если в рецепте указан стакан сахара, меду нужно взять ¾ стакана. Соответственно, в рецепте изменяются и другие пропорции — либо уменьшается количество жидкости, либо увеличивается количество муки.

Здесь важно помнить: чтобы выпечка не получилась слишком влажной, жидкость в рецепте уменьшается в зависимости от количества меда. Например, в рецепте указан стакан жидкости и стакан сахара, то сахар вы заменили медом на ¾. Жидкости в этом случае нужно добавить полстакана. Если такая арифметика покажется очень сложной, можно увеличить количество муки до нужной консистенции теста.

Изменяется время выпечки и температура в духовке. Время выпечки чуть-чуть увеличивается, ведь тесто все же получится более тяжелым и ему нужно больше времени, чтобы пропечься. А вот температура выпекания уменьшается на 10-15 градусов — просто мед окрашивает тесто в темный цвет, и выпечка темнеет быстрее, чем с сахаром.

Если же медом заменяют сахар в приготовлении мармелада или джема, то пропорции не изменяются. Соответственно, количество жидкости, которую нужно добавлять в ягоды, тоже остается без изменений.

Тесто — важный элемент выпечки. Оказывается, температура работы с каждым видом теста разная.