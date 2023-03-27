Глазурь для кулича за 30 секунд: без варки и взбивания

Конец липким потекам глазури

Пора настраивать себя на приготовление пасхального кулича. Даже если опустить, что это сложная выпечка, особенно если нет проверенного рецепта, уже готовый кулич нужно глазировать, а это – задача со звездочкой даже для опытных хозяек.

Но есть один очень быстрый и простой рецепт глазури к пасхальной выпечке. О нем рассказали на портале Патриоты Украины. Глазурь, приготовленная по этому рецепту, имеет красивую глянцевую текстуру и быстро сохнет. А еще она не липнет и не крошится после высыхания.

Ингредиенты:

Сухое молоко – 4 ст. ложки

Сгущенка – 6-8 ст. ложки

Сок лимона – 2 ч. ложки

Для приготовления просто смешиваем все ингредиенты. После этого следует посмотреть на плотность готового продукта. Если масса получилась слишком густой, добавляем к ней еще сгущенку, если жидкой – сухое молоко.

Наносим ложкой или лопаткой на полностью остывшие куличи. По желанию сразу посыпаем посыпкой. Чем гуще получилась глазурь, тем дольше она будет высыхать.

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