Вкусное печенье как у бабушки: без масла, молока и яиц

Очень просто и главное – вкусно

Несмотря на то, что скоро начнется подготовка к Пасхе, продолжается Великий пост. Но ведь так хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.

Патриоты Украины поделились простым рецептом вкусного печенья. В отличие от большинства подобных рецептов, в этом нет яиц, сливочного масла и молочных продуктов, поэтому его можно смаковать даже в строгий пост.

Ингредиенты:

300 г растительного масла

щепотка соли

150 г сахара

1 пакет ванильного сахара

9 столовых ложек воды (возможно, чуть больше или меньше)

3 столовые ложки уксуса

1 чайная ложка пищевой соды

1 кг муки

1 столовая ложка какао

0,5 чайной ложки куркумы

50 г грецких орехов молотых

Способ приготовления:

Масло, соль, сахар, ванильный сахар и воду смешать, а затем вымесить до однородности. Добавить в массу просеянную муку и соду, погашенную уксусом, замесить тугое тесто. Все тесто следует разделить на 3 части. К первой добавить какао, хорошо вымесить. Ко второй добавить куркуму, тоже хорошо вымесить. В третье вмешать измельченные грецкие орехи. Положить все три вида теста в морозилку на 30 минут. Затем вырубить печень формами. Будущие печеньки выложить на противень с пергаментом и отправить в раскаленную до 180 градусов духовку на 15 минут. Посыпать сахарной пудрой.

Это простой рецепт, и печенье с ним точно получится. То же самое можно сказать и о насыпном пироге с яблоками.