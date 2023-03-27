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Вкусное печенье как у бабушки: без масла, молока и яиц

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рецепт несложный и фантастически бюджетный
Рецепт несложный и фантастически бюджетный. Фото Факты

Очень просто и главное – вкусно

Несмотря на то, что скоро начнется подготовка к Пасхе, продолжается Великий пост. Но ведь так хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.

Патриоты Украины поделились простым рецептом вкусного печенья. В отличие от большинства подобных рецептов, в этом нет яиц, сливочного масла и молочных продуктов, поэтому его можно смаковать даже в строгий пост.

Ингредиенты:

  • 300 г растительного масла
  • щепотка соли
  • 150 г сахара
  • 1 пакет ванильного сахара
  • 9 столовых ложек воды (возможно, чуть больше или меньше)
  • 3 столовые ложки уксуса
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 кг муки
  • 1 столовая ложка какао
  • 0,5 чайной ложки куркумы
  • 50 г грецких орехов молотых

Способ приготовления:

  1. Масло, соль, сахар, ванильный сахар и воду смешать, а затем вымесить до однородности. Добавить в массу просеянную муку и соду, погашенную уксусом, замесить тугое тесто.
  2. Все тесто следует разделить на 3 части. К первой добавить какао, хорошо вымесить. Ко второй добавить куркуму, тоже хорошо вымесить. В третье вмешать измельченные грецкие орехи. Положить все три вида теста в морозилку на 30 минут. Затем вырубить печень формами.
  3. Будущие печеньки выложить на противень с пергаментом и отправить в раскаленную до 180 градусов духовку на 15 минут. Посыпать сахарной пудрой.

Это простой рецепт, и печенье с ним точно получится. То же самое можно сказать и о насыпном пироге с яблоками.

Теги:
#Печенье #Десерт #Піст