Вкусное печенье как у бабушки: без масла, молока и яиц
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Очень просто и главное – вкусно
Несмотря на то, что скоро начнется подготовка к Пасхе, продолжается Великий пост. Но ведь так хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.
Патриоты Украины поделились простым рецептом вкусного печенья. В отличие от большинства подобных рецептов, в этом нет яиц, сливочного масла и молочных продуктов, поэтому его можно смаковать даже в строгий пост.
Ингредиенты:
- 300 г растительного масла
- щепотка соли
- 150 г сахара
- 1 пакет ванильного сахара
- 9 столовых ложек воды (возможно, чуть больше или меньше)
- 3 столовые ложки уксуса
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1 кг муки
- 1 столовая ложка какао
- 0,5 чайной ложки куркумы
- 50 г грецких орехов молотых
Способ приготовления:
- Масло, соль, сахар, ванильный сахар и воду смешать, а затем вымесить до однородности. Добавить в массу просеянную муку и соду, погашенную уксусом, замесить тугое тесто.
- Все тесто следует разделить на 3 части. К первой добавить какао, хорошо вымесить. Ко второй добавить куркуму, тоже хорошо вымесить. В третье вмешать измельченные грецкие орехи. Положить все три вида теста в морозилку на 30 минут. Затем вырубить печень формами.
- Будущие печеньки выложить на противень с пергаментом и отправить в раскаленную до 180 градусов духовку на 15 минут. Посыпать сахарной пудрой.
Это простой рецепт, и печенье с ним точно получится. То же самое можно сказать и о насыпном пироге с яблоками.