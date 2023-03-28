Бодрит не хуже кофе: рецепт классического напитка из цикория
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В новый день с приподнятым настроением!
Один из самых популярных напитков утром — бодрящий кофе. Однако что делать его любителям, которые не могут пить по каким-либо причинам?
Предлагаем здоровую альтернативу кофе — цикорий. Он содержит органические кислоты и много витаминов. Напиток из цикория рекомендуют пить людям, которым противопоказана кофе. Чтобы сварить напиток по рецепту Рoradavam, можно использовать порошок из высушенного и измельченного корня цикория, продающегося в упаковках. Но если у вас есть возможность использовать непосредственно сам корень, такой цикорий получится более ароматным.
Как приготовить классический напиток из цикория
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки измельченного корня цикория;
- 200 мл воды;
- для любителей сладких напитков — сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Залить цикорий крутым кипятком в кофейнике или небольшой кастрюле, кипятить в течение 15 минут на слабом огне.
- Снимаем емкость с огня и настаиваем в течение 5 минут.
- После настаивания процеживаем напиток через мелкое сито, добавляем сахарный песок по вкусу.
Кстати, какао тоже считается неплохой альтернативой кофе. К тому же, есть много способов его приготовить вкусно.