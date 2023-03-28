Бодрит не хуже кофе: рецепт классического напитка из цикория

В новый день с приподнятым настроением!

Один из самых популярных напитков утром — бодрящий кофе. Однако что делать его любителям, которые не могут пить по каким-либо причинам?

Предлагаем здоровую альтернативу кофе — цикорий. Он содержит органические кислоты и много витаминов. Напиток из цикория рекомендуют пить людям, которым противопоказана кофе. Чтобы сварить напиток по рецепту Рoradavam, можно использовать порошок из высушенного и измельченного корня цикория, продающегося в упаковках. Но если у вас есть возможность использовать непосредственно сам корень, такой цикорий получится более ароматным.

Как приготовить классический напиток из цикория

Ингредиенты:

2 чайные ложки измельченного корня цикория;

200 мл воды;

для любителей сладких напитков — сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Залить цикорий крутым кипятком в кофейнике или небольшой кастрюле, кипятить в течение 15 минут на слабом огне. Снимаем емкость с огня и настаиваем в течение 5 минут. После настаивания процеживаем напиток через мелкое сито, добавляем сахарный песок по вкусу.

Кстати, какао тоже считается неплохой альтернативой кофе. К тому же, есть много способов его приготовить вкусно.