Без постоянного замешивания: рецепт "ленивой" паски с сухофруктами и апельсиновой цедрой
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Вы точно не устанете после ее приготовления.
Не за горами главный христианский праздник — Пасха. Уже понемногу просматриваем рецепты выпечки, чтобы на праздник приготовить самую вкусную паску.
Если вас пугает сложность приготовления пасок и процесс постоянного вымешивания теста, попробуем "ленивую" по рецепту Кurabiye.guru. Такая выпечка готовится намного проще, а сухофрукты и цедра апельсинов добавят в выпечку новые нотки.
Как приготовить "ленивую" паску с сухофруктами и апельсиновой цедрой
Ингредиенты на 3 паски:
- мука — 600-650 г;
- яйца – 1 шт.;
- желтки – 4 шт.;
- молоко – 300 мл;
- дрожжи свежие — 25 г;
- сливочное масло – 180г;
- изюм – 100 г;
- курага — 70 г;
- соль – щепотка;
- сахар — 250 г;
- коньяк — 20 мл;
- апельсиновый сок — 100 мл.;
- апельсиновая цедра – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
- Изюм и курагу заливаем теплой водой и хорошо промываем. Курагу мелко нарезаем.
- Сухофрукты заливаем коньяком и апельсиновым соком, даем постоять минут 30. Затем на небольшом огне провариваем до полного испарения жидкости.
- Слегка подогретое молоко смешиваем с дрожжами, 2 ст.л. сахара и щепоткой соли. Оставляем опару минут на 15-20 в теплом месте.
- Яйцо и желтки смешиваем с оставшимся сахаром и взбиваем до побеления массы.
- Добавляем апельсиновую цедру, опару и просеянную муку.
- Сливочное масло делим на 5-6 порций и постепенно добавляем в тесто. Накрываем миску полотенцем или затягиваем плёнкой и ставим на время в теплое место.
- Охлажденные изюм с курагой посыпаем слегка мукой, перемешиваем. Добавляем их в выросшее тесто и снова ставим его в теплое место примерно на час.
- Раскладываем тесто в подготовленные формы (лучше высокие) примерно на 1/3 объёма. Снова накрываем полотенцем и ставим на 45-60 минут в теплое место.
- Выпекаем в предварительно разогретой духовке 15 минут при 180 градусах, а затем минут 20 при 160 градусах.
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