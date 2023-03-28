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Без постоянного замешивания: рецепт "ленивой" паски с сухофруктами и апельсиновой цедрой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
"Ленивая" паска
"Ленивая" паска. Фото pinterest.com

Вы точно не устанете после ее приготовления.

Не за горами главный христианский праздник — Пасха. Уже понемногу просматриваем рецепты выпечки, чтобы на праздник приготовить самую вкусную паску.

Если вас пугает сложность приготовления пасок и процесс постоянного вымешивания теста, попробуем "ленивую" по рецепту Кurabiye.guru. Такая выпечка готовится намного проще, а сухофрукты и цедра апельсинов добавят в выпечку новые нотки.

Как приготовить "ленивую" паску с сухофруктами и апельсиновой цедрой

Ингредиенты на 3 паски:

  • мука — 600-650 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • желтки – 4 шт.;
  • молоко – 300 мл;
  • дрожжи свежие — 25 г;
  • сливочное масло – 180г;
  • изюм – 100 г;
  • курага — 70 г;
  • соль – щепотка;
  • сахар — 250 г;
  • коньяк — 20 мл;
  • апельсиновый сок — 100 мл.;
  • апельсиновая цедра – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Изюм и курагу заливаем теплой водой и хорошо промываем. Курагу мелко нарезаем.
  2. Сухофрукты заливаем коньяком и апельсиновым соком, даем постоять минут 30. Затем на небольшом огне провариваем до полного испарения жидкости.
  3. Слегка подогретое молоко смешиваем с дрожжами, 2 ст.л. сахара и щепоткой соли. Оставляем опару минут на 15-20 в теплом месте.
  4. Яйцо и желтки смешиваем с оставшимся сахаром и взбиваем до побеления массы.
  5. Добавляем апельсиновую цедру, опару и просеянную муку.
  6. Сливочное масло делим на 5-6 порций и постепенно добавляем в тесто. Накрываем миску полотенцем или затягиваем плёнкой и ставим на время в теплое место.
  7. Охлажденные изюм с курагой посыпаем слегка мукой, перемешиваем. Добавляем их в выросшее тесто и снова ставим его в теплое место примерно на час.
  8. Раскладываем тесто в подготовленные формы (лучше высокие) примерно на 1/3 объёма. Снова накрываем полотенцем и ставим на 45-60 минут в теплое место.
  9. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 15 минут при 180 градусах, а затем минут 20 при 160 градусах.

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#Рецепт #Паска #Готовим дома