Как приготовить лазанью с грибами: аппетитный рецепт для постящихся
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Великолепный вариант для постящихся любителей итальянской кухни
Мы привыкли к классической лазаньей с мясом или соусом бешамель, мясом в томатном соусе или с соусом болоньезе. Однако что делать постящимся любителям итальянского блюда?
Сегодня попробуем приготовить постную лазанью по рецепту Smachno.ua. Вместо стандартной начинки с фаршем мы используем шампиньоны, капусту и соленые маслята, которые приготовим по-особенному. Такое блюдо вы захотите приготовить снова и снова!
Как приготовить постную лазанью с грибами
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г;
- соленые маслята — 150 г;
- половина кочана капусты;
- половина корня петрушки;
- морковь — 2 шт.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- соленые огурцы — 5 шт.;
- растительное масло — 1 ст.л.;
- томатная паста — 1.5 ст.л.;
- мука — 2 ст.;
- вода для теста — 1 ст.;
- орегано, черный перец, сахар, лимонная кислота, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Замешиваем упругое тесто для лазаньи: муку соединяем с водой и ложкой растительного масла. Оставляем на полчаса.
- Капусту шинкуем и вместе с тертой морковью, тертым корнем петрушки, мелко нарезанным луком, солью, черным перцем и орегано тушим на разогретом масле до мягкости 10 минут.
- Маслята мелко нарезаем, выкладываем в разогретое растительное масло и обжариваем, пока не исчезнет влага. Добавляем мелко нарезанные шампиньоны, соль, перец и орегано. Тушим минуту, кладем половину мелко нарезанного лука и жарим до готовности шампиньонов.
- В другой сковороде в разогретом масле обжариваем до прозрачности лук, добавляем тертую морковь, нарезанные кубиками 2 помидора и томатную пасту. Наливаем полстакана воды и тушим еще 2 минуты. Добавляем по вкусу соль, перец, сахар и лимонную кислоту.
- Тесто делим не менее чем на четыре части и раскатываем по форме, в которой буде запекаться лазанья.
- На тесто выкладываем слой тушеной капусты, накрываем его грибами. На грибы выкладываем томатную поджарку, а на нее – нарезанные кубиками соленые огурцы. Так выкладываем несколько слоев.
- Накрываем лазанью листом теста, украшаем помидорами, сверху солим и посыпаем орегано.
- Форму накрываем фольгой. Ставим форму в разогретую до 180 °С духовку. Через 10 минут снимаем фольгу и оставляем лазанью в духовке еще на 20 минут.
Если вам не хочется долго возиться на кухне, предлагаем приготовить ленивую лазанью на сковороде. По вкусу она получается не хуже ресторанной.