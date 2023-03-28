Как приготовить лазанью с грибами: аппетитный рецепт для постящихся

Великолепный вариант для постящихся любителей итальянской кухни

Мы привыкли к классической лазаньей с мясом или соусом бешамель, мясом в томатном соусе или с соусом болоньезе. Однако что делать постящимся любителям итальянского блюда?

Сегодня попробуем приготовить постную лазанью по рецепту Smachno.ua. Вместо стандартной начинки с фаршем мы используем шампиньоны, капусту и соленые маслята, которые приготовим по-особенному. Такое блюдо вы захотите приготовить снова и снова!

Как приготовить постную лазанью с грибами

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

соленые маслята — 150 г;

половина кочана капусты;

половина корня петрушки;

морковь — 2 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

помидоры — 3 шт.;

соленые огурцы — 5 шт.;

растительное масло — 1 ст.л.;

томатная паста — 1.5 ст.л.;

мука — 2 ст.;

вода для теста — 1 ст.;

орегано, черный перец, сахар, лимонная кислота, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Замешиваем упругое тесто для лазаньи: муку соединяем с водой и ложкой растительного масла. Оставляем на полчаса. Капусту шинкуем и вместе с тертой морковью, тертым корнем петрушки, мелко нарезанным луком, солью, черным перцем и орегано тушим на разогретом масле до мягкости 10 минут. Маслята мелко нарезаем, выкладываем в разогретое растительное масло и обжариваем, пока не исчезнет влага. Добавляем мелко нарезанные шампиньоны, соль, перец и орегано. Тушим минуту, кладем половину мелко нарезанного лука и жарим до готовности шампиньонов. В другой сковороде в разогретом масле обжариваем до прозрачности лук, добавляем тертую морковь, нарезанные кубиками 2 помидора и томатную пасту. Наливаем полстакана воды и тушим еще 2 минуты. Добавляем по вкусу соль, перец, сахар и лимонную кислоту. Тесто делим не менее чем на четыре части и раскатываем по форме, в которой буде запекаться лазанья. На тесто выкладываем слой тушеной капусты, накрываем его грибами. На грибы выкладываем томатную поджарку, а на нее – нарезанные кубиками соленые огурцы. Так выкладываем несколько слоев. Накрываем лазанью листом теста, украшаем помидорами, сверху солим и посыпаем орегано. Форму накрываем фольгой. Ставим форму в разогретую до 180 °С духовку. Через 10 минут снимаем фольгу и оставляем лазанью в духовке еще на 20 минут.

Если вам не хочется долго возиться на кухне, предлагаем приготовить ленивую лазанью на сковороде. По вкусу она получается не хуже ресторанной.