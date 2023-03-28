Вкус салата унесет вас в детство: таким часто угощала бабушка

Рецепт салата дает волю для фантазии

Сложно представить нашу кухню без картофеля. Корнеплод не только вкусен и сытен, но очень полезен: во-первых, это незаменимый источник углеводов — именно они считаются "топливом" нашего организма. К тому же, картофель хорошо сочетается с мясом, любыми овощами, зеленью.

Сегодня попробуем приготовить блюдо родом из детства — бабушкин салат с картофелем по рецепту Shuba. Ведь что-то похожее готовила каждая бабушка, правда? Да и рецепт позволяет готовить салат по своим предпочтениям — например, если нет под рукой свежего огурца, можно заменить его маринованным, или добавлять другие ингредиенты.

Как приготовить салат с картофелем

Ингредиенты на 2 порции

картофель — 6 шт.;

редис — 6 шт.;

огурец — 2 шт.;

горчица зернистая — 40 г;

зеленый лук, пучок — 1 шт.;

соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель хорошо промойте под проточной водой, положите в кастрюлю и залейте водой, чтобы она полностью покрыла овощи. Поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите 20 минут. В конце приготовления посолите картофель. Охладите картофель и очистите от кожуры. Нарежьте кружочками толщиной до 1 см. Редис, огурцы и зеленый лук хорошо промойте под проточной водой. Нарежьте овощи тонкими кружочками. Смешайте в миске все овощи, добавьте соль и перец. Добавьте 2 столовые ложки горчицы в зернах и хорошо перемешайте. Посыпьте мелко нарезанным луком.

Кстати, "Телеграф" ранее делился секретами приготовления идеального картофеля. С их помощью вы улучшите вкус блюда.