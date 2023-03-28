Никакой духовки и раскатывания: рецепт "ленивого" медовика на сковороде
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Готовим вкусный торт быстро
Вкус любимого "Медовика мы помним с детства. Сколько мы ждали, пока его приготовит мама, но ведь не зря — непревзойденный вкус десерта того стоял.
А вот приготовить "Медовик" на сковороде из жидкого теста и без раскатки лепешек по рецепту Кolizhanka.net. занимает значительно меньше времени и упрощает процесс. Однако здесь важно соблюдать рецептуру и точное количество ингредиентов для замеса медового теста. А вот крем для прослойки вы можете выбрать по вкусу.
Как приготовить "ленивый" медовик на сковороде
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 400 гр.;
- мед – 300 гр.;
- яйцо – 3 шт.;
- сода – 2/3 ч. л.;
- масло сливочное – 130 гр.;
- цедра лимона – 2 ч. л.;
- разрыхлитель – 10 гр.;
- сахар ванильный – 10 гр.
Процесс приготовления:
- В посуду для замеса перемешайте муку с разрыхлителем.
- Разделите яйца на желтки и белки.
- Растопите натуральный мед на водяной бане. С промытого лимона снимите мелкой теркой цедру.
- В горячий мед добавьте нарезанное кусочками сливочное масло и перемешайте венчиком до растворения.
- Желтки добавьте в медово-масляную массу и перемешайте венчиком.
- Белки, ванильный сахар и щепотку соли взбейте миксером в пену.
- В муку добавьте медово-масляную смесь с желткам, замесите миксером тесто. Оно должно быть однородной текстуры с консистенцией густой сметаны.
- В тесто добавьте половину взбитый белок, перемешайте.
- Из приготовленного теста на сухой разогретой сковороде пожарьте лепешки. Для этого тесто наливается в сковороду ровным слоем толщиной до 0,7 см, чтобы лепешки равномерно пропеклись и с краев не подгорели.
- С готовых лепешек собирается "Медовик" с любым кремом.
Возможно, к десерту вы захотите приготовить сгущенку дома. Тем более, сделать ее проще простого.