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Никакой духовки и раскатывания: рецепт "ленивого" медовика на сковороде

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Медовик на сковороде
Медовик на сковороде. Фото kolizhanka.net.ua

Готовим вкусный торт быстро

Вкус любимого "Медовика мы помним с детства. Сколько мы ждали, пока его приготовит мама, но ведь не зря — непревзойденный вкус десерта того стоял.

А вот приготовить "Медовик" на сковороде из жидкого теста и без раскатки лепешек по рецепту Кolizhanka.net. занимает значительно меньше времени и упрощает процесс. Однако здесь важно соблюдать рецептуру и точное количество ингредиентов для замеса медового теста. А вот крем для прослойки вы можете выбрать по вкусу.

Как приготовить "ленивый" медовик на сковороде

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 400 гр.;
  • мед – 300 гр.;
  • яйцо – 3 шт.;
  • сода – 2/3 ч. л.;
  • масло сливочное – 130 гр.;
  • цедра лимона – 2 ч. л.;
  • разрыхлитель – 10 гр.;
  • сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

  1. В посуду для замеса перемешайте муку с разрыхлителем.
  2. Разделите яйца на желтки и белки.
  3. Растопите натуральный мед на водяной бане. С промытого лимона снимите мелкой теркой цедру.
  4. В горячий мед добавьте нарезанное кусочками сливочное масло и перемешайте венчиком до растворения.
  5. Желтки добавьте в медово-масляную массу и перемешайте венчиком.
  6. Белки, ванильный сахар и щепотку соли взбейте миксером в пену.
  7. В муку добавьте медово-масляную смесь с желткам, замесите миксером тесто. Оно должно быть однородной текстуры с консистенцией густой сметаны.
  8. В тесто добавьте половину взбитый белок, перемешайте.
  9. Из приготовленного теста на сухой разогретой сковороде пожарьте лепешки. Для этого тесто наливается в сковороду ровным слоем толщиной до 0,7 см, чтобы лепешки равномерно пропеклись и с краев не подгорели.
  10. С готовых лепешек собирается "Медовик" с любым кремом.

Возможно, к десерту вы захотите приготовить сгущенку дома. Тем более, сделать ее проще простого.

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