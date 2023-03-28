Никакой духовки и раскатывания: рецепт "ленивого" медовика на сковороде

Готовим вкусный торт быстро

Вкус любимого "Медовика мы помним с детства. Сколько мы ждали, пока его приготовит мама, но ведь не зря — непревзойденный вкус десерта того стоял.

А вот приготовить "Медовик" на сковороде из жидкого теста и без раскатки лепешек по рецепту Кolizhanka.net. занимает значительно меньше времени и упрощает процесс. Однако здесь важно соблюдать рецептуру и точное количество ингредиентов для замеса медового теста. А вот крем для прослойки вы можете выбрать по вкусу.

Как приготовить "ленивый" медовик на сковороде

Ингредиенты:

пшеничная мука – 400 гр.;

мед – 300 гр.;

яйцо – 3 шт.;

сода – 2/3 ч. л.;

масло сливочное – 130 гр.;

цедра лимона – 2 ч. л.;

разрыхлитель – 10 гр.;

сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

В посуду для замеса перемешайте муку с разрыхлителем. Разделите яйца на желтки и белки. Растопите натуральный мед на водяной бане. С промытого лимона снимите мелкой теркой цедру. В горячий мед добавьте нарезанное кусочками сливочное масло и перемешайте венчиком до растворения. Желтки добавьте в медово-масляную массу и перемешайте венчиком. Белки, ванильный сахар и щепотку соли взбейте миксером в пену. В муку добавьте медово-масляную смесь с желткам, замесите миксером тесто. Оно должно быть однородной текстуры с консистенцией густой сметаны. В тесто добавьте половину взбитый белок, перемешайте. Из приготовленного теста на сухой разогретой сковороде пожарьте лепешки. Для этого тесто наливается в сковороду ровным слоем толщиной до 0,7 см, чтобы лепешки равномерно пропеклись и с краев не подгорели. С готовых лепешек собирается "Медовик" с любым кремом.

Возможно, к десерту вы захотите приготовить сгущенку дома. Тем более, сделать ее проще простого.