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Никакого хлеба: приготовьте это к борщу, и домашние будут целовать вам руки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Готовьте такие пампушки к первым блюдам
Готовьте такие пампушки к первым блюдам. Фото Gloss.ee

Пышные булочки с чесноком

Невероятный красный борщ, сваренный по всем кулинарным канонам и классическому рецепту – сам по себе шедевр, и никаких дополнений не нуждается. Но мы привыкли есть его со сметаной и хлебом.

Вместо хлеба предлагаем приготовить чесночные булочки-пампушки. Они подчеркнут богатый вкус борща. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 200 мл воды
  • 1 ч. л. сахара
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей
  • 100 мл молока
  • 5 ст. л. масла
  • 450 г муки
  • 1 сырой желток
  • 1 ч. л. соли
  • 3 зубчика чеснока
  • свежая зелень (укроп)

Способ приготовления:

  1. Готовим опару. Для этого в тёплой (не горячей) воде разводим дрожжи и сахар, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 10 минут.
  2. Просеиваем муку, добавляем соль и теплое молоко. Вмешиваем готовую опару и растительное масло. Замешиваем тесто.
  3. Должно получиться мягкое эластичное тесто. Оно может немного прилипнуть к рукам. Оставляем его на 30-60 минут в тепле. За это время объем теста должен увеличиться втрое.
  4. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Обминаем тесто, делим на равные части. С каждой отщипываем круглый шарик – это будущая булочка. Из указанного количества ингредиентов должно получиться около 15.
  5. Выкладываем их в форму. Оставляем под полотенцем на 15-20 минут. В это время смешиваем желток, добавляем в него 2 ст. л. воды, все перемешиваем. Желтковой массой смазываем булочки и на 30-35 минут ставим в разогретую до 190 градусов духовку.
  6. В это время пропускаем чеснок через пресс или другим способом измельчаем. Смешиваем его со 2 ст. л. воды, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли. Добавляем зелень. Достаем пончики и поливаем чесночной смесью.

Пышки получаются мягкие, рыхлые и нежные. Они прекрасно сочетаются не только с борщом, но и с другими первыми блюдами, например, супом из чечевицы и грибов. А еще остаются свежими даже на следующий день.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Пампушки