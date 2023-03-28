Никакого хлеба: приготовьте это к борщу, и домашние будут целовать вам руки

Пышные булочки с чесноком

Невероятный красный борщ, сваренный по всем кулинарным канонам и классическому рецепту – сам по себе шедевр, и никаких дополнений не нуждается. Но мы привыкли есть его со сметаной и хлебом.

Вместо хлеба предлагаем приготовить чесночные булочки-пампушки. Они подчеркнут богатый вкус борща. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

200 мл воды

1 ч. л. сахара

1,5 ч. л. сухих дрожжей

100 мл молока

5 ст. л. масла

450 г муки

1 сырой желток

1 ч. л. соли

3 зубчика чеснока

свежая зелень (укроп)

Способ приготовления:

Готовим опару. Для этого в тёплой (не горячей) воде разводим дрожжи и сахар, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 10 минут. Просеиваем муку, добавляем соль и теплое молоко. Вмешиваем готовую опару и растительное масло. Замешиваем тесто. Должно получиться мягкое эластичное тесто. Оно может немного прилипнуть к рукам. Оставляем его на 30-60 минут в тепле. За это время объем теста должен увеличиться втрое. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Обминаем тесто, делим на равные части. С каждой отщипываем круглый шарик – это будущая булочка. Из указанного количества ингредиентов должно получиться около 15. Выкладываем их в форму. Оставляем под полотенцем на 15-20 минут. В это время смешиваем желток, добавляем в него 2 ст. л. воды, все перемешиваем. Желтковой массой смазываем булочки и на 30-35 минут ставим в разогретую до 190 градусов духовку. В это время пропускаем чеснок через пресс или другим способом измельчаем. Смешиваем его со 2 ст. л. воды, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли. Добавляем зелень. Достаем пончики и поливаем чесночной смесью.

Пышки получаются мягкие, рыхлые и нежные. Они прекрасно сочетаются не только с борщом, но и с другими первыми блюдами, например, супом из чечевицы и грибов. А еще остаются свежими даже на следующий день.