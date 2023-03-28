Порадует взгляд и желудок: рецепт салата с плавленным сыром, который точно обратит на себя внимание

Легкие ингредиенты — красивый и вкусный салат

Гостей хочется поразить яркими и замысловатыми блюдами, чтобы порадовать не только вкус, но и глаз. Безусловно, в арсенале каждой хозяйки есть "коронные" блюда — вкуснейшие котлеты или превосходный торт с неповторимым кремом.

Можно ли удивить салатом, да еще из несложных ингредиентов? Салатом по рецепту Smak.ua можно. Гости точно обратят внимание на его внешний вид и, безусловно, захотят попробовать. А попробовав, не смогут остановиться.

Как приготовить салат "Сосновая шишка"

Ингредиенты:

вареный картофель — 3 шт.;

яйцо вареное — 3 шт.;

копченая курица — 200 г;

репчатый лук — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 150 г;

плавленый сыр — 200 г;

майонез — по вкусу;

миндаль — для украшения.

Способ приготовления

Вареный картофель и яйца почистить и натереть на терке. Копченую курицу мелко нарезать. Репчатый лук нарезать кубиками и ошпарить кипятком. Плавленый сыр натереть на терке и смешать с мелко нарезанными орехами. Выложить салат слоями в виде сосновой шишки. Слои: картофель, курица, лук, кукуруза, яйца, сыр с орехами. Каждый слой нужно смазать майонезом.

Украсить салат можно миндалем и веточками розмарина или сосны. Поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы салат пропитался, и смело угощайте гостей.

Кстати, грушево-яблочный салат с сыром — тоже отличный вариант для гостей. С заправкой на основе имбиря он точно удивит всех.