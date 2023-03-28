Порадует взгляд и желудок: рецепт салата с плавленным сыром, который точно обратит на себя внимание
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Легкие ингредиенты — красивый и вкусный салат
Гостей хочется поразить яркими и замысловатыми блюдами, чтобы порадовать не только вкус, но и глаз. Безусловно, в арсенале каждой хозяйки есть "коронные" блюда — вкуснейшие котлеты или превосходный торт с неповторимым кремом.
Можно ли удивить салатом, да еще из несложных ингредиентов? Салатом по рецепту Smak.ua можно. Гости точно обратят внимание на его внешний вид и, безусловно, захотят попробовать. А попробовав, не смогут остановиться.
Как приготовить салат "Сосновая шишка"
Ингредиенты:
- вареный картофель — 3 шт.;
- яйцо вареное — 3 шт.;
- копченая курица — 200 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 150 г;
- плавленый сыр — 200 г;
- майонез — по вкусу;
- миндаль — для украшения.
Способ приготовления
- Вареный картофель и яйца почистить и натереть на терке.
- Копченую курицу мелко нарезать.
- Репчатый лук нарезать кубиками и ошпарить кипятком.
- Плавленый сыр натереть на терке и смешать с мелко нарезанными орехами.
- Выложить салат слоями в виде сосновой шишки.
- Слои: картофель, курица, лук, кукуруза, яйца, сыр с орехами.
- Каждый слой нужно смазать майонезом.
Украсить салат можно миндалем и веточками розмарина или сосны. Поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы салат пропитался, и смело угощайте гостей.
Кстати, грушево-яблочный салат с сыром — тоже отличный вариант для гостей. С заправкой на основе имбиря он точно удивит всех.