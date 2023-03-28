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Порадует взгляд и желудок: рецепт салата с плавленным сыром, который точно обратит на себя внимание

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат "Сосновая шишка"
Салат "Сосновая шишка". Фото smak.ua

Легкие ингредиенты — красивый и вкусный салат

Гостей хочется поразить яркими и замысловатыми блюдами, чтобы порадовать не только вкус, но и глаз. Безусловно, в арсенале каждой хозяйки есть "коронные" блюда — вкуснейшие котлеты или превосходный торт с неповторимым кремом.

Можно ли удивить салатом, да еще из несложных ингредиентов? Салатом по рецепту Smak.ua можно. Гости точно обратят внимание на его внешний вид и, безусловно, захотят попробовать. А попробовав, не смогут остановиться.

Как приготовить салат "Сосновая шишка"

Ингредиенты:

  • вареный картофель — 3 шт.;
  • яйцо вареное — 3 шт.;
  • копченая курица — 200 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная — 150 г;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • майонез — по вкусу;
  • миндаль — для украшения.

Способ приготовления

  1. Вареный картофель и яйца почистить и натереть на терке.
  2. Копченую курицу мелко нарезать.
  3. Репчатый лук нарезать кубиками и ошпарить кипятком.
  4. Плавленый сыр натереть на терке и смешать с мелко нарезанными орехами.
  5. Выложить салат слоями в виде сосновой шишки.
  6. Слои: картофель, курица, лук, кукуруза, яйца, сыр с орехами.
  7. Каждый слой нужно смазать майонезом.

Украсить салат можно миндалем и веточками розмарина или сосны. Поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы салат пропитался, и смело угощайте гостей.

Кстати, грушево-яблочный салат с сыром — тоже отличный вариант для гостей. С заправкой на основе имбиря он точно удивит всех.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома