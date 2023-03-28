Вместо надоевших котлет: сочные мясные шарики с твердым сыром в духовке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальный вариант на ужин
Ужин на семью или компанию – стрессовая ситуация. Со временем все стандартные рецепты горячего надоедают, даже любимые котлеты.
Интересный вариант – мясные шарики под соусом. Положите внутрь каждой сыр, а чтобы было еще вкуснее, запеките блюдо в духовке. Особая "фишка" этого блюда – она будет разной в зависимости от выбранного соуса.
Ингредиенты:
- фарш — 600 г
- яйцо — 1 шт
- сыр — 150 г
- соль, перец
- любимые специи к мясу
- Для соуса:
- лук — 1 шт
- морковь — 1 шт
- масло – 1,5 ст. л.
- вода
- сливки или томатная паста — 100-120 г
Способ приготовления:
- Порежьте на мелкие кубики лук. Натрите морковь. В зависимости от того, какой соус вы хотите, подготовьте сливки или томатную пасту.
- Пожарьте овощи на растительном масле. Добавьте сливки или пасту. Если это паста – обжаривайте ее с овощами в течение нескольких минут. Если сливки – просто влейте. Добавьте воды и оставьте томиться на маленьком огне. При необходимости добавляйте воду – соус должен быть по густоте как жидкая сметана, но его должно быть достаточно, чтобы почти покрыть фрикадельки. В конце этого процесса добавьте немного соли.
- Пока варится соус, размешайте фарш с яйцом и специями. Сформируйте из него шарики. Внутрь каждой положите кубик сыра.
- Готовые фрикадельки выложите на противень или сковороду. Залейте все соусом и накройте фольгой.
- Фрикадельки следует запекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
Это вкусный и необычный ужин. Как гарнир к ней лучше всего будет идеальное картофельное пюре — просто выложите фрикадельки на тарелку, а картофель щедро полейте соусом.