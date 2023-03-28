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Вместо надоевших котлет: сочные мясные шарики с твердым сыром в духовке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Митболы в томатном соусе
Митболы в томатном соусе. Фото Click! Pofta buna

Идеальный вариант на ужин

Ужин на семью или компанию – стрессовая ситуация. Со временем все стандартные рецепты горячего надоедают, даже любимые котлеты.

Интересный вариант – мясные шарики под соусом. Положите внутрь каждой сыр, а чтобы было еще вкуснее, запеките блюдо в духовке. Особая "фишка" этого блюда – она будет разной в зависимости от выбранного соуса.

Ингредиенты:

  • фарш — 600 г
  • яйцо — 1 шт
  • сыр — 150 г
  • соль, перец
  • любимые специи к мясу
  • Для соуса:
  • лук — 1 шт
  • морковь — 1 шт
  • масло – 1,5 ст. л.
  • вода
  • сливки или томатная паста — 100-120 г

Способ приготовления:

  1. Порежьте на мелкие кубики лук. Натрите морковь. В зависимости от того, какой соус вы хотите, подготовьте сливки или томатную пасту.
  2. Пожарьте овощи на растительном масле. Добавьте сливки или пасту. Если это паста – обжаривайте ее с овощами в течение нескольких минут. Если сливки – просто влейте. Добавьте воды и оставьте томиться на маленьком огне. При необходимости добавляйте воду – соус должен быть по густоте как жидкая сметана, но его должно быть достаточно, чтобы почти покрыть фрикадельки. В конце этого процесса добавьте немного соли.
  3. Пока варится соус, размешайте фарш с яйцом и специями. Сформируйте из него шарики. Внутрь каждой положите кубик сыра.
  4. Готовые фрикадельки выложите на противень или сковороду. Залейте все соусом и накройте фольгой.
  5. Фрикадельки следует запекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Это вкусный и необычный ужин. Как гарнир к ней лучше всего будет идеальное картофельное пюре — просто выложите фрикадельки на тарелку, а картофель щедро полейте соусом.

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