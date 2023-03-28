Легкая закуска из консервированной фасоли за 15 минут: улетит со стола еще быстрее

Рецепт блюда можно менять по своему вкусу

Фасоль — весьма популярная бобовая культура. Опытные хозяйки научились варить ее быстро и поэтому она является частым ингредиентом многих вкусных блюд.

Паста из консервированный фасоли по рецепту Smak.ua не требует больших усилий, однако благодаря насыщенным вкусам закуска всегда будет уместна на столе. Всего несколько ингредиентов — и вкуснятина готова. А масло придаст блюду приятную мягкость — паста будет просто таять во рту.

К тому же вкус пасты зависит от подачи. Если вы хотите подчеркнуть нежный вкус закуски, подавайте ее со свежим хлебом. Если хотите добавить немного пользы – сделайте палочки из свежей моркови и стеблей сельдерея, их можно погружать в фасоль и смаковать все вместе. Самые популярные варианты — это подсушенный на сухой сковороде багет или кукурузные тортильи. Как приготовить пасту из консервированной фасоли.

Как приготовить пасту из консервированной фасоли

Ингредиенты

500 г белой консервированной фасоли (1 банка);

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. сока лимона;

1 щепотка зиры;

1 щепотка кунжута;

3 ст. л. оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

багет для подачи.

Способ приготовления:

Откройте банку консервированной белой фасоли и слейте жидкость. Переложите фасоль в чашу блендера. Если нет блендера, можно воспользоваться толкушкой и венчиком, перетереть массу через сито. Однако в таком случае у пасты из фасоли не будет такой однородной структуры. К консервированной фасоли добавьте другие ингредиенты пасты: чеснок, сок лимона, зиру и оливковое масло. Перебейте массу с помощью погружного блендера в однородную пасту. Переложите готовую пасту в мисочку, посыпьте кунжутом и взбрызните оливковым маслом.

Кстати, фасоль можно добавлять в салат. От таких блюд у вас точно прибавиться энергия и поднимется настроение.