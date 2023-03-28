Витаминная бомба на тарелке за две минуты: вкуснейший диетический салат с тунцом
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Рецепт эпически вкусного салата
Весной, в пору традиционного авитаминоза важно позаботиться о собственном сбалансированном питании. Очень полезный в этом плане продукт — консервированный тунец, богатый минералами и селеном. Добавляем овощи – и вуаля, вкусный салат готов.
Предлагаем приготовить легкий и свежий салат с помидорами и консервированным тунцом. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке — 1 банка
- консервированная кукуруза — 1 банка
- помидоры – 3 шт.
- сладкий лук (синий) — 1 шт.
- сметана 10% — 3 ст.л.
- зелень
Способ приготовления:
Лук измельчите. Помидоры нарежьте кубиком. Слейте рассол из кукурузы и тунца. Рыбу помните вилкой. Любимую зелень тоже измельчите. К рыбке с кукурузой прекрасно подойдут свежий укроп, петрушка или зеленый лучок. Важно — отдайте предпочтение одному виду зелени, чтобы ее разнообразие не перебило вкус других продуктов. Смешайте все ингредиенты со сметаной.
Этот салат можно не солить – ведь рыба уже соленая. А если после него у вас осталась одна-две баночки тунца, попробуйте приготовить быстрые конвертики из лаваша.