Легкий пирог с индейкой – пол часа и готово
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный ужин на всю семью
Пирог из слоеного теста – проверенный способ угодить всем членам семьи. Это может быть как сладкая выпечка – скажем, с яблоками, так и вариант полноценного ужина.
Shuba предлагает приготовить легкий пирог с индейкой и овощами. Можно использовать остатки приготовленной ранее индейки и магазинное слоеное тесто – именно такой вариант будет самым быстрым.
Ингредиенты:
- Филе индейки — 300 г
- Слоеное тесто — 500 г
- Лук-порей — 1 шт
- Зеленый горошек замороженный — 100 г
- Яйца — 3 шт
- Сливки — 100 мл
- Соль и перец по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Пармезан
Способ приготовления:
- Порей порежьте тоненькими полосочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла. Обжарьте лук.
- Нарезанное кубиками филе индейки добавьте на сковороду, перемешайте, посолите и поперчите. Готовьте, мешая, 5 минут, затем добавьте зеленый горошек. Размерзаясь от температуры, он будет давать воду, в которой мясо частично протушится.
- В миске взбейте яйца с щепоткой соли, влейте в них сливки и хорошо перемешайте. Всыпьте в яичную смесь тертый пармезан.
- Когда мясо остынет, перемешайте его с яично-сырной массой. В форму, покрытую пергаментом, выложите тесто-основу. Наверх выложите готовую начинку и накройте еще одним слоем теста.
- Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. Он должен стать золотисто-коричневым.
А если вы поститесь, попробуйте приготовить этот пирог с грибами по рецепту Евгения Клопотенко.