Легкий пирог с индейкой – пол часа и готово

Прекрасный ужин на всю семью

Пирог из слоеного теста – проверенный способ угодить всем членам семьи. Это может быть как сладкая выпечка – скажем, с яблоками, так и вариант полноценного ужина.

Shuba предлагает приготовить легкий пирог с индейкой и овощами. Можно использовать остатки приготовленной ранее индейки и магазинное слоеное тесто – именно такой вариант будет самым быстрым.

Ингредиенты:

Филе индейки — 300 г

Слоеное тесто — 500 г

Лук-порей — 1 шт

Зеленый горошек замороженный — 100 г

Яйца — 3 шт

Сливки — 100 мл

Соль и перец по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. л.

Масло сливочное — 30 г

Пармезан

Способ приготовления:

Порей порежьте тоненькими полосочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла. Обжарьте лук. Нарезанное кубиками филе индейки добавьте на сковороду, перемешайте, посолите и поперчите. Готовьте, мешая, 5 минут, затем добавьте зеленый горошек. Размерзаясь от температуры, он будет давать воду, в которой мясо частично протушится. В миске взбейте яйца с щепоткой соли, влейте в них сливки и хорошо перемешайте. Всыпьте в яичную смесь тертый пармезан. Когда мясо остынет, перемешайте его с яично-сырной массой. В форму, покрытую пергаментом, выложите тесто-основу. Наверх выложите готовую начинку и накройте еще одним слоем теста. Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. Он должен стать золотисто-коричневым.

А если вы поститесь, попробуйте приготовить этот пирог с грибами по рецепту Евгения Клопотенко.