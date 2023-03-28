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Легкий пирог с индейкой – пол часа и готово

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Слоеное тесто с мясом — объедение
Слоеное тесто с мясом — объедение. Фото shuba.life

Прекрасный ужин на всю семью

Пирог из слоеного теста – проверенный способ угодить всем членам семьи. Это может быть как сладкая выпечка – скажем, с яблоками, так и вариант полноценного ужина.

Shuba предлагает приготовить легкий пирог с индейкой и овощами. Можно использовать остатки приготовленной ранее индейки и магазинное слоеное тесто – именно такой вариант будет самым быстрым.

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 300 г
  • Слоеное тесто — 500 г
  • Лук-порей — 1 шт
  • Зеленый горошек замороженный — 100 г
  • Яйца — 3 шт
  • Сливки — 100 мл
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Масло сливочное — 30 г
  • Пармезан

Способ приготовления:

  1. Порей порежьте тоненькими полосочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла. Обжарьте лук.
  2. Нарезанное кубиками филе индейки добавьте на сковороду, перемешайте, посолите и поперчите. Готовьте, мешая, 5 минут, затем добавьте зеленый горошек. Размерзаясь от температуры, он будет давать воду, в которой мясо частично протушится.
  3. В миске взбейте яйца с щепоткой соли, влейте в них сливки и хорошо перемешайте. Всыпьте в яичную смесь тертый пармезан.
  4. Когда мясо остынет, перемешайте его с яично-сырной массой. В форму, покрытую пергаментом, выложите тесто-основу. Наверх выложите готовую начинку и накройте еще одним слоем теста.
  5. Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. Он должен стать золотисто-коричневым.

А если вы поститесь, попробуйте приготовить этот пирог с грибами по рецепту Евгения Клопотенко.

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#Рецепт #Домашний рецепт #Пиріг