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Для настроения с утра: рецепт вкуснейшего горячего шоколада с маршмеллоу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шоколад с маршмеллоу
Шоколад с маршмеллоу. Фото shuba.life

Порадуем детей и любимых

Чем можно поднять настроение детям с утра? Можно приготовить шикарный чизкейк, не требующий выпечки, или вкуснейшие французские эклеры с заварным кремом.

А еще можно приготовить для детей настоящий горячий шоколад по рецепту Shuba. Если украсить напиток маршмеллоу, шоколадной стружкой, взбитыми сливками или другими сладостями, дети точно придут в восторг. Хорошее настроение им будет обеспечено на целый день.

Как приготовить горячий шоколад с маршмеллоу

Ингредиенты

  • молоко – 200 мл;
  • какао-порошок – 1/2 ст. л.;
  • шоколад молочный – 100 г;
  • взбитые сливки – 2 ст. л.;
  • шоколадная стружка – 25 г;
  • маршмеллоу – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Налейте в большую чашку кипяток, чтобы нагреть ее.
  2. Слегка нагрейте молоко, добавьте какао и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Нагрейте снова до образования пара.
  3. Слейте горячую воду из чашки и добавьте кусочки шоколада. Залейте горячим молоком с какао. Перемешивайте в течение 30 секунд или пока шоколад не растает.
  4. Сверху выложите взбитые сливки, маршмеллоу и шоколадную стружку.

А если к такому напитку подать шоколадную колбаску, радости детей не будет предела! Тем более, если десерт приготовить вместе с ними.

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