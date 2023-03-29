Для настроения с утра: рецепт вкуснейшего горячего шоколада с маршмеллоу

Порадуем детей и любимых

Чем можно поднять настроение детям с утра? Можно приготовить шикарный чизкейк, не требующий выпечки, или вкуснейшие французские эклеры с заварным кремом.

А еще можно приготовить для детей настоящий горячий шоколад по рецепту Shuba. Если украсить напиток маршмеллоу, шоколадной стружкой, взбитыми сливками или другими сладостями, дети точно придут в восторг. Хорошее настроение им будет обеспечено на целый день.

Как приготовить горячий шоколад с маршмеллоу

Ингредиенты

молоко – 200 мл;

какао-порошок – 1/2 ст. л.;

шоколад молочный – 100 г;

взбитые сливки – 2 ст. л.;

шоколадная стружка – 25 г;

маршмеллоу – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Налейте в большую чашку кипяток, чтобы нагреть ее. Слегка нагрейте молоко, добавьте какао и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Нагрейте снова до образования пара. Слейте горячую воду из чашки и добавьте кусочки шоколада. Залейте горячим молоком с какао. Перемешивайте в течение 30 секунд или пока шоколад не растает. Сверху выложите взбитые сливки, маршмеллоу и шоколадную стружку.

А если к такому напитку подать шоколадную колбаску, радости детей не будет предела! Тем более, если десерт приготовить вместе с ними.