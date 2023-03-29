Для настроения с утра: рецепт вкуснейшего горячего шоколада с маршмеллоу
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Порадуем детей и любимых
Чем можно поднять настроение детям с утра? Можно приготовить шикарный чизкейк, не требующий выпечки, или вкуснейшие французские эклеры с заварным кремом.
А еще можно приготовить для детей настоящий горячий шоколад по рецепту Shuba. Если украсить напиток маршмеллоу, шоколадной стружкой, взбитыми сливками или другими сладостями, дети точно придут в восторг. Хорошее настроение им будет обеспечено на целый день.
Как приготовить горячий шоколад с маршмеллоу
Ингредиенты
- молоко – 200 мл;
- какао-порошок – 1/2 ст. л.;
- шоколад молочный – 100 г;
- взбитые сливки – 2 ст. л.;
- шоколадная стружка – 25 г;
- маршмеллоу – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Налейте в большую чашку кипяток, чтобы нагреть ее.
- Слегка нагрейте молоко, добавьте какао и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Нагрейте снова до образования пара.
- Слейте горячую воду из чашки и добавьте кусочки шоколада. Залейте горячим молоком с какао. Перемешивайте в течение 30 секунд или пока шоколад не растает.
- Сверху выложите взбитые сливки, маршмеллоу и шоколадную стружку.
А если к такому напитку подать шоколадную колбаску, радости детей не будет предела! Тем более, если десерт приготовить вместе с ними.