Завтракаем сытно и с удовольствием: потрясающий рецепт картофельных маффинов

Непревзойденное блюдо для утреннего приема пищи

Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Безусловно, что есть утром, зависит от ваших вкусовых предпочтений. Однако вряд ли хочется завтракать так, чтобы через час уже вновь ходить голодным. Поэтому важно, чтобы прием пищи был питательным, вкусным, быстрым и натуральным. В новый день хочется входить легко и с удовольствием!

Вот такой завтрак мы с вами и сделаем. Непревзойденные картофельные маффины "Быстрый завтрак" по рецепту Smak точно придут к вам на помощь в случае, если нужно быстро приготовить завтрак.

Как приготовить картофельные маффины "Быстрый завтрак"

Ингредиенты на 4-5 порций:

картофельное пюре — 250 г;

колбаса — 70 г;

сыр — 50 г;

огурец соленый — 2 шт.;

сметана, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Формочки заполняем картофельным пюре чуть больше, чем наполовину. Если нравится, можно сделать с бортиком. Нарезаем мелко сыр и колбасу. Добавляем к ним яйцо, солим, перчим по вкусу, перемешиваем. Выкладываем сверху на пюре. Далее кладем кружочки огурца. Немного смазываем сметаной. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

Готовые картофельные маффины с колбасой и сыром хорошо остужаем, достаем из формочек. Подавать можно прямо в формах, предварительно украсив зеленью.

К маффинам можно подать невероятно вкусный и полезный циккорий.