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Что может изменить куриный суп: необычный рецепт первого блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриный суп с яичными блинчиками
Куриный суп с яичными блинчиками. Фото kolizhanka.com.ua

Легкий и ароматный, да еще и на вид экстравагантный

При приготовлении обеда не стоит забывать и о внешнем виде наших блюд. Красивое блюдо не только радует глаз, но и еще больше пробуждает аппетит.

Сегодня как раз приготовим такой обед с необычной подачей по рецепту Кolizhanka.com.ua — суп с яичными блинчиками. Если их нарезать тонко, то получится иллюзия лапши из теста. Это идеальное первое блюдо для тех, кто любит суп с лапшой, но не любит с ней возиться

Как приготовить куриный суп с яичными блинчиками

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 300 гр;
  • яйца – 3 шт.(из расчета 1 яйцо — 1 блин);
  • морковь – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • картофель – 2 шт;
  • соль и специи – по вкусу;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Сварить бульон из куриной грудки в подсоленной воде, нарезать мясо на небольшие кусочки, переложить его обратно в бульон.
  2. Добавить в суп картофель нарезанный кубиками.
  3. Морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать маленькими кубиками, обжарить овощи, добавить в суп и поварить минут 15.
  4. Яйца взбить с небольшим количеством соли и перца, обжарить с двух сторон как блины.
  5. Яичные блинчики слегка остудить и нарезать соломкой, добавить их в суп. После того как суп закипит, снять с плиты и дать настояться 10 минут.
  6. Посыпать измельченной зеленью и подавать на стол.

К супу можно подать лаваш, сделанный своими руками.

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#Рецепт #Суп #Готовим дома