Что может изменить куриный суп: необычный рецепт первого блюда
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Легкий и ароматный, да еще и на вид экстравагантный
При приготовлении обеда не стоит забывать и о внешнем виде наших блюд. Красивое блюдо не только радует глаз, но и еще больше пробуждает аппетит.
Сегодня как раз приготовим такой обед с необычной подачей по рецепту Кolizhanka.com.ua — суп с яичными блинчиками. Если их нарезать тонко, то получится иллюзия лапши из теста. Это идеальное первое блюдо для тех, кто любит суп с лапшой, но не любит с ней возиться
Как приготовить куриный суп с яичными блинчиками
Ингредиенты:
- куриная грудка – 300 гр;
- яйца – 3 шт.(из расчета 1 яйцо — 1 блин);
- морковь – 1 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- картофель – 2 шт;
- соль и специи – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Сварить бульон из куриной грудки в подсоленной воде, нарезать мясо на небольшие кусочки, переложить его обратно в бульон.
- Добавить в суп картофель нарезанный кубиками.
- Морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать маленькими кубиками, обжарить овощи, добавить в суп и поварить минут 15.
- Яйца взбить с небольшим количеством соли и перца, обжарить с двух сторон как блины.
- Яичные блинчики слегка остудить и нарезать соломкой, добавить их в суп. После того как суп закипит, снять с плиты и дать настояться 10 минут.
- Посыпать измельченной зеленью и подавать на стол.
К супу можно подать лаваш, сделанный своими руками.