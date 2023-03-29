Что может изменить куриный суп: необычный рецепт первого блюда

Легкий и ароматный, да еще и на вид экстравагантный

При приготовлении обеда не стоит забывать и о внешнем виде наших блюд. Красивое блюдо не только радует глаз, но и еще больше пробуждает аппетит.

Сегодня как раз приготовим такой обед с необычной подачей по рецепту Кolizhanka.com.ua — суп с яичными блинчиками. Если их нарезать тонко, то получится иллюзия лапши из теста. Это идеальное первое блюдо для тех, кто любит суп с лапшой, но не любит с ней возиться

Как приготовить куриный суп с яичными блинчиками

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 гр;

яйца – 3 шт.(из расчета 1 яйцо — 1 блин);

морковь – 1 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

картофель – 2 шт;

соль и специи – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Сварить бульон из куриной грудки в подсоленной воде, нарезать мясо на небольшие кусочки, переложить его обратно в бульон. Добавить в суп картофель нарезанный кубиками. Морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать маленькими кубиками, обжарить овощи, добавить в суп и поварить минут 15. Яйца взбить с небольшим количеством соли и перца, обжарить с двух сторон как блины. Яичные блинчики слегка остудить и нарезать соломкой, добавить их в суп. После того как суп закипит, снять с плиты и дать настояться 10 минут. Посыпать измельченной зеленью и подавать на стол.

К супу можно подать лаваш, сделанный своими руками.