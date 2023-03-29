Как приготовить домашнюю колбасу с ромом: идеальный рецепт на пасхальный стол
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Приближается самый большой христианский праздник — Пасха, и все мы понемногу к ней готовимся. Мы уже начинаем убирать в доме и ищем рецепты для пасхальных блюд.
Если же вы не представляете пасхального стола без колечка домашней колбаски, давайте вместе со Smak ее приготовим. Удовольствия от блюда вы получите еще больше, а немного рома придадут ей пикантности.
Как приготовить домашнюю колбасу
Ингредиенты:
- чеснок — 4 зубчика;
- кишки — 1.5 кг;
- сало — 300 г;
- свинина — 1.3 кг
- лук репчатый — 250 гр;
- коньяк – 50 мл;
- тмин, мускатный орех, перец черный молотый, лавровый лист, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тщательно очищаем и промываем кишки. После на полчаса замачиваем их в теплой воде, в которую замешаны одна столовая ложка соли и одна столовая ложка соды. После промываем, удаляем всю пленку и жир, выворачиваем наизнанку и кладем в соленую воду.
- Мясо и сало разделяем на две части. Первую часть измельчаем в кухонном комбайне, добавляем мускатный орех на кончике ножа. Вторую нарезаем на очень мелкие кусочки.
- Репчатый лук измельчаем, поджариваем в растительном масле и добавляем нарезанное мясо и сало, ставляем остывать.
- В комбайне измельчаем все специи.
- Смешиваем мясо, добавляем соль и специй, вливаем коньяк, добавляем мелко порезанный чеснок. Все перемешиваем и даем постоять полчаса.
- Промытые кишки делим на метровые ленты и каждую с одного конца перевязываем толстой ниткой. На другой конец надеваем широкую воронку и через нее плотно наполняем кишки фаршем. Когда кишки будут наполнены, обвязываем их ниткой с другого конца.
- Чтобы домашняя колбаса не лопнула во время готовки, через каждые семь сантиметров ее нужно проткнуть очень тонкой иглой.
- Укладываем колбасу в специальный рукав для запекания, внутрь необходимо поместить лавровый лист. Оставляем на час, после отправляем ее в духовку на 40 минут (200 градусов).
- Колбасу вынимаем, переворачиваем на другую сторону и ставим на 175 градусов еще на полчаса
Лучше всего подавать готовую колбасу к различным гарнирам.