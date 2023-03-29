Как приготовить домашнюю колбасу с ромом: идеальный рецепт на пасхальный стол

Вы точно будете уверены в ее качестве

Приближается самый большой христианский праздник — Пасха, и все мы понемногу к ней готовимся. Мы уже начинаем убирать в доме и ищем рецепты для пасхальных блюд.

Если же вы не представляете пасхального стола без колечка домашней колбаски, давайте вместе со Smak ее приготовим. Удовольствия от блюда вы получите еще больше, а немного рома придадут ей пикантности.

Как приготовить домашнюю колбасу

Ингредиенты:

чеснок — 4 зубчика;

кишки — 1.5 кг;

сало — 300 г;

свинина — 1.3 кг

лук репчатый — 250 гр;

коньяк – 50 мл;

тмин, мускатный орех, перец черный молотый, лавровый лист, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно очищаем и промываем кишки. После на полчаса замачиваем их в теплой воде, в которую замешаны одна столовая ложка соли и одна столовая ложка соды. После промываем, удаляем всю пленку и жир, выворачиваем наизнанку и кладем в соленую воду. Мясо и сало разделяем на две части. Первую часть измельчаем в кухонном комбайне, добавляем мускатный орех на кончике ножа. Вторую нарезаем на очень мелкие кусочки. Репчатый лук измельчаем, поджариваем в растительном масле и добавляем нарезанное мясо и сало, ставляем остывать. В комбайне измельчаем все специи. Смешиваем мясо, добавляем соль и специй, вливаем коньяк, добавляем мелко порезанный чеснок. Все перемешиваем и даем постоять полчаса. Промытые кишки делим на метровые ленты и каждую с одного конца перевязываем толстой ниткой. На другой конец надеваем широкую воронку и через нее плотно наполняем кишки фаршем. Когда кишки будут наполнены, обвязываем их ниткой с другого конца. Чтобы домашняя колбаса не лопнула во время готовки, через каждые семь сантиметров ее нужно проткнуть очень тонкой иглой. Укладываем колбасу в специальный рукав для запекания, внутрь необходимо поместить лавровый лист. Оставляем на час, после отправляем ее в духовку на 40 минут (200 градусов). Колбасу вынимаем, переворачиваем на другую сторону и ставим на 175 градусов еще на полчаса

Лучше всего подавать готовую колбасу к различным гарнирам.