Попробуйте картошку-гармошку - и вы больше не захотите другой!
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Просто идеальный картофель
Картофель никогда не приедается. Из этого продукта можно приготовить невероятное количество вкуснейших блюд.
Оригинальным вариантом, который точно полюбите вы и ваши близкие, может быть запеченная в духовке картошка-гармошка по рецепту Кolizhanka.net.ua. Название блюдо получило из-за интересной нарезки клубней. Начинка может быть любой, но мы предлагаем копченый бекон и сыр. Бекон пропитывает овощ своим жиром и придает блюду эффект приготовления на костре. Ваше блюдо получится очень вкусным и сытным.
Как приготовить картошку-гармошку
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель большой одинакового размера – 500 гр.;
- бекон сырокопченый – 200 гр.;
- сыр голландский — 200 гр.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку до 180°С.
- Картофель тщательно промываем с помощью щетки под проточной водой. Каждый клубень острым ножом разрезаем тонкими слайсами. Важно — надрезы делаем не до конца.
- Очень тонко и в соответствии с размером картофелины нарезаем кусок сырокопченого бекона. Ломтики бекона укладываем в картофельные разрезы.
- Форму для выпечки застилаем специальной бумагой или смазываем растительным маслом. Аккуратно в форму укладываем нафаршированный картофель-гармошку. Посыпаем картофель солью с чёрным перцем и на 50 минут ставим в разогретую духовку.
- За 5 минут до окончания приготовления блюдо посыпаем натертым на среднюю терку голландским сыром
- Продолжаем запекать блюдо, пока сыр не расплавиться, а картофель не подрумянится.
- Запеченную картошку-гармошку перекладываем на порционные блюда и подаем к столу.
Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельных маффинов. С таким завтраком вы будете сытыми до обеда.