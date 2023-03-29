Попробуйте картошку-гармошку - и вы больше не захотите другой!

Просто идеальный картофель

Картофель никогда не приедается. Из этого продукта можно приготовить невероятное количество вкуснейших блюд.

Оригинальным вариантом, который точно полюбите вы и ваши близкие, может быть запеченная в духовке картошка-гармошка по рецепту Кolizhanka.net.ua. Название блюдо получило из-за интересной нарезки клубней. Начинка может быть любой, но мы предлагаем копченый бекон и сыр. Бекон пропитывает овощ своим жиром и придает блюду эффект приготовления на костре. Ваше блюдо получится очень вкусным и сытным.

Как приготовить картошку-гармошку

Ингредиенты на 4 порции:

картофель большой одинакового размера – 500 гр.;

бекон сырокопченый – 200 гр.;

сыр голландский — 200 гр.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180°С. Картофель тщательно промываем с помощью щетки под проточной водой. Каждый клубень острым ножом разрезаем тонкими слайсами. Важно — надрезы делаем не до конца. Очень тонко и в соответствии с размером картофелины нарезаем кусок сырокопченого бекона. Ломтики бекона укладываем в картофельные разрезы. Форму для выпечки застилаем специальной бумагой или смазываем растительным маслом. Аккуратно в форму укладываем нафаршированный картофель-гармошку. Посыпаем картофель солью с чёрным перцем и на 50 минут ставим в разогретую духовку. За 5 минут до окончания приготовления блюдо посыпаем натертым на среднюю терку голландским сыром Продолжаем запекать блюдо, пока сыр не расплавиться, а картофель не подрумянится. Запеченную картошку-гармошку перекладываем на порционные блюда и подаем к столу.

Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельных маффинов. С таким завтраком вы будете сытыми до обеда.