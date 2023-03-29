Удивите гостей сладкими котлетами: секретный ингредиент - и комплименты обеспечены
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Эти "Рыжиков" невозможно обойти стороной
Со временем все блюда приедаются и перед каждой хозяйкой стоит вопрос: что приготовить на ужин? Какое новое блюдо приготовить или как изменить привычное, чтобы разнообразить меню?
Сегодня приготовим котлеты, но котлеты необычные — с тыквой. Рецепт от Smak — это прекрасный баланс в блюде сладкого и соленого. Тыква придаст привычному блюду сочность, аппетитный сладковатый аромат и, конечно же, красивый цвет. Котлеты не только порадуют вкусовые рецепторы, но и обрадят внимание своим веселым цветом.
Как приготовить тыквенные котлеты "Рыжики"
Ингредиенты:
- тыква – 1 шт.;
- крупа манная – 0,5 ст.;
- молоко – 1 ст.;
- яйцо – 2 шт.;
- фарш свино-говяжий – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- сахар – 2 ст.л.;
- соль – по вкусу;
- масло растительное – 3 ст.л.;
- сухари панировочные – 3 ч.л.
Способ приготовления
- Очистите тыкву от кожуры и семян и натрите на терке.
- Посолите тыкву и выложите на сковороду с нагретым растительным маслом, потушите на среднем огне до готовности.
- К потушенной тыкве добавьте сахар, влейте молоко и медленно добавьте манную крупу, хорошо перемешивая, чтобы не было комков.
- Когда манка будет готова, снимите с огня и дайте остыть.
- Пока манка остывает, обжарьте лук и фарш.
- К остывшей тыкве добавьте взбитые яйца и хорошо перемешайте.
- Сформируйте из тыквенного теста котлеты, положив в центр обжаренный фарш.
- Обваляйте котлеты в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле.
- Подавайте котлеты горячими, со сметаной, выложив их на листья салата.
Кстати, котлеты еще можно заменить сочными мясными шариками. Они могут составить достойную конкуренцию привычным блюдам.