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Удивите гостей сладкими котлетами: секретный ингредиент - и комплименты обеспечены

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Тыквенные котлеты
Тыквенные котлеты. Фото smak.ua

Эти "Рыжиков" невозможно обойти стороной

Со временем все блюда приедаются и перед каждой хозяйкой стоит вопрос: что приготовить на ужин? Какое новое блюдо приготовить или как изменить привычное, чтобы разнообразить меню?

Сегодня приготовим котлеты, но котлеты необычные — с тыквой. Рецепт от Smak — это прекрасный баланс в блюде сладкого и соленого. Тыква придаст привычному блюду сочность, аппетитный сладковатый аромат и, конечно же, красивый цвет. Котлеты не только порадуют вкусовые рецепторы, но и обрадят внимание своим веселым цветом.

Как приготовить тыквенные котлеты "Рыжики"

Ингредиенты:

  • тыква – 1 шт.;
  • крупа манная – 0,5 ст.;
  • молоко – 1 ст.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • фарш свино-говяжий – 400 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • соль – по вкусу;
  • масло растительное – 3 ст.л.;
  • сухари панировочные – 3 ч.л.

Способ приготовления

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян и натрите на терке.
  2. Посолите тыкву и выложите на сковороду с нагретым растительным маслом, потушите на среднем огне до готовности.
  3. К потушенной тыкве добавьте сахар, влейте молоко и медленно добавьте манную крупу, хорошо перемешивая, чтобы не было комков.
  4. Когда манка будет готова, снимите с огня и дайте остыть.
  5. Пока манка остывает, обжарьте лук и фарш.
  6. К остывшей тыкве добавьте взбитые яйца и хорошо перемешайте.
  7. Сформируйте из тыквенного теста котлеты, положив в центр обжаренный фарш.
  8. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле.
  9. Подавайте котлеты горячими, со сметаной, выложив их на листья салата.

Кстати, котлеты еще можно заменить сочными мясными шариками. Они могут составить достойную конкуренцию привычным блюдам.

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