Удивите гостей сладкими котлетами: секретный ингредиент - и комплименты обеспечены

Эти "Рыжиков" невозможно обойти стороной

Со временем все блюда приедаются и перед каждой хозяйкой стоит вопрос: что приготовить на ужин? Какое новое блюдо приготовить или как изменить привычное, чтобы разнообразить меню?

Сегодня приготовим котлеты, но котлеты необычные — с тыквой. Рецепт от Smak — это прекрасный баланс в блюде сладкого и соленого. Тыква придаст привычному блюду сочность, аппетитный сладковатый аромат и, конечно же, красивый цвет. Котлеты не только порадуют вкусовые рецепторы, но и обрадят внимание своим веселым цветом.

Как приготовить тыквенные котлеты "Рыжики"

Ингредиенты:

тыква – 1 шт.;

крупа манная – 0,5 ст.;

молоко – 1 ст.;

яйцо – 2 шт.;

фарш свино-говяжий – 400 г;

лук – 1 шт.;

сахар – 2 ст.л.;

соль – по вкусу;

масло растительное – 3 ст.л.;

сухари панировочные – 3 ч.л.

Способ приготовления

Очистите тыкву от кожуры и семян и натрите на терке. Посолите тыкву и выложите на сковороду с нагретым растительным маслом, потушите на среднем огне до готовности. К потушенной тыкве добавьте сахар, влейте молоко и медленно добавьте манную крупу, хорошо перемешивая, чтобы не было комков. Когда манка будет готова, снимите с огня и дайте остыть. Пока манка остывает, обжарьте лук и фарш. К остывшей тыкве добавьте взбитые яйца и хорошо перемешайте. Сформируйте из тыквенного теста котлеты, положив в центр обжаренный фарш. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле. Подавайте котлеты горячими, со сметаной, выложив их на листья салата.

Кстати, котлеты еще можно заменить сочными мясными шариками. Они могут составить достойную конкуренцию привычным блюдам.