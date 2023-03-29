Съедят прямо с паски: пять необычных рецептов глазури
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Делаем из того, что есть дома
Способов украсить паску столько же, сколько самих рецептов пасхальной выпечки. В этой выпечке важно не только тесто, но и глазурь.
Если вам надоела обычная белая глазурь, вместе со Smachno.ua предлагаем 5 интересных и вкусных вариантов пасхальной глазури. С шоколадом, кофе или лимоном — такая глазурь станет великолепным дополнением к любимой паске.
Как приготовить необычную глазурь для паски
Шоколадно-цитрусовая глазурь
Ингредиенты:
- цедра лимона – 1 шт.;
- сок одного лимона;
- цедра половины апельсина;
- какао-порошок – 3 ст.л.;
- сахарная пудра – 1 ст.;
- сливочное масло – 70 г
Как приготовить:
- Растапливаем сливочное масло, добавляем сок лимона и сахарную пудру, перемешиваем.
- Добавляем какао и размешиваем до однородной массы. Если масса получилась редковатой, ставим на небольшой огонь и помешиваем до загустения.
- Перед тем нанести глазурь на выпечку, добавляем цедру и тщательно перемешиваем.
Фруктовая цветная глазурь
Ингредиенты:
- яичный белок – 1 шт
- сахарная пудра – 3/4 стакана
- ягодный сок – 3-4 ст.л.
Как готовить глазурь:
- Белок и сахарную пудру для цветной глазури взбиваем до однородной массы.
- Постепенно добавляем сок.
Кофейная глазурь
Ингредиенты:
- сахар – 300 г;
- крепкий черный кофе – 100 г.
Способ приготовления:
- Сахар заливаем крепким черным кофе и держим на маленьком огне, пока не растворится сахар.
- Массу выливаем в чашку и взбиваем, пока она не начнет твердеть.
- Смазываем верхушки выпечки глазурью.
Цветная глазурь из белого шоколада
Ингредиенты:
- белый шоколад;
- сгущенка или сливочное масло;
- пищевые красители.
Как приготовить:
- Белый шоколад растапливаем.
- Добавляем сгущенку или сливочное масло, красители и размешиваем до однородной массы.
Лимонная глазурь
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 0,5 ст.;
- свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.;
- кокосовое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Растапливаем кокосовое масло.
- Добавляем сок и сахар.
- Вымешиваем в однородную массу и покрываем паску.
Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом глазури для паски.