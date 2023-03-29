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Съедят прямо с паски: пять необычных рецептов глазури

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шоколадная глазурь на паску
Шоколадная глазурь на паску. Фото 1plus1.ua

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Способов украсить паску столько же, сколько самих рецептов пасхальной выпечки. В этой выпечке важно не только тесто, но и глазурь.

Если вам надоела обычная белая глазурь, вместе со Smachno.ua предлагаем 5 интересных и вкусных вариантов пасхальной глазури. С шоколадом, кофе или лимоном — такая глазурь станет великолепным дополнением к любимой паске.

Как приготовить необычную глазурь для паски

Шоколадно-цитрусовая глазурь

Ингредиенты:

  • цедра лимона – 1 шт.;
  • сок одного лимона;
  • цедра половины апельсина;
  • какао-порошок – 3 ст.л.;
  • сахарная пудра – 1 ст.;
  • сливочное масло – 70 г

Как приготовить:

  1. Растапливаем сливочное масло, добавляем сок лимона и сахарную пудру, перемешиваем.
  2. Добавляем какао и размешиваем до однородной массы. Если масса получилась редковатой, ставим на небольшой огонь и помешиваем до загустения.
  3. Перед тем нанести глазурь на выпечку, добавляем цедру и тщательно перемешиваем.

Фруктовая цветная глазурь

Ингредиенты:

  • яичный белок – 1 шт
  • сахарная пудра – 3/4 стакана
  • ягодный сок – 3-4 ст.л.

Как готовить глазурь:

  1. Белок и сахарную пудру для цветной глазури взбиваем до однородной массы.
  2. Постепенно добавляем сок.

Кофейная глазурь

Ингредиенты:

  • сахар – 300 г;
  • крепкий черный кофе – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Сахар заливаем крепким черным кофе и держим на маленьком огне, пока не растворится сахар.
  2. Массу выливаем в чашку и взбиваем, пока она не начнет твердеть.
  3. Смазываем верхушки выпечки глазурью.

Цветная глазурь из белого шоколада

Ингредиенты:

  • белый шоколад;
  • сгущенка или сливочное масло;
  • пищевые красители.

Как приготовить:

  1. Белый шоколад растапливаем.
  2. Добавляем сгущенку или сливочное масло, красители и размешиваем до однородной массы.

Лимонная глазурь

Ингредиенты:

  • сахарная пудра – 0,5 ст.;
  • свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.;
  • кокосовое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Растапливаем кокосовое масло.
  2. Добавляем сок и сахар.
  3. Вымешиваем в однородную массу и покрываем паску.

Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом глазури для паски.

Теги:
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