Съедят прямо с паски: пять необычных рецептов глазури

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Способов украсить паску столько же, сколько самих рецептов пасхальной выпечки. В этой выпечке важно не только тесто, но и глазурь.

Если вам надоела обычная белая глазурь, вместе со Smachno.ua предлагаем 5 интересных и вкусных вариантов пасхальной глазури. С шоколадом, кофе или лимоном — такая глазурь станет великолепным дополнением к любимой паске.

Как приготовить необычную глазурь для паски

Шоколадно-цитрусовая глазурь

Ингредиенты:

цедра лимона – 1 шт.;

сок одного лимона;

цедра половины апельсина;

какао-порошок – 3 ст.л.;

сахарная пудра – 1 ст.;

сливочное масло – 70 г

Как приготовить:

Растапливаем сливочное масло, добавляем сок лимона и сахарную пудру, перемешиваем. Добавляем какао и размешиваем до однородной массы. Если масса получилась редковатой, ставим на небольшой огонь и помешиваем до загустения. Перед тем нанести глазурь на выпечку, добавляем цедру и тщательно перемешиваем.

Фруктовая цветная глазурь

Ингредиенты:

яичный белок – 1 шт

сахарная пудра – 3/4 стакана

ягодный сок – 3-4 ст.л.

Как готовить глазурь:

Белок и сахарную пудру для цветной глазури взбиваем до однородной массы. Постепенно добавляем сок.

Кофейная глазурь

Ингредиенты:

сахар – 300 г;

крепкий черный кофе – 100 г.

Способ приготовления:

Сахар заливаем крепким черным кофе и держим на маленьком огне, пока не растворится сахар. Массу выливаем в чашку и взбиваем, пока она не начнет твердеть. Смазываем верхушки выпечки глазурью.

Цветная глазурь из белого шоколада

Ингредиенты:

белый шоколад;

сгущенка или сливочное масло;

пищевые красители.

Как приготовить:

Белый шоколад растапливаем. Добавляем сгущенку или сливочное масло, красители и размешиваем до однородной массы.

Лимонная глазурь

Ингредиенты:

сахарная пудра – 0,5 ст.;

свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.;

кокосовое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Растапливаем кокосовое масло. Добавляем сок и сахар. Вымешиваем в однородную массу и покрываем паску.

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