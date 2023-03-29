Всего два ингредиента: рецепт бюджетного десерта, порвавшего сеть (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Продукты для сэндвича с суфле продаются в каждом магазине
Если вы уже готовили какао как в детстве по классическому рецепту или только собираетесь, рекомендуем приготовить к нему подорвавший тикток причудливый десерт. Готовится всего из двух ингредиентов.
Все бросились готовить это суфле с печеньем — без лишних заморочек и дорогих продуктов можно приготовить интересный десерт. Порция выглядит как сэндвич из двух печений, внутри которого нежное суфле. Понадобится всего два ингредиента, миксер и немного воды.
Ингредиенты:
- Печенье по типу "к чаю"
- Пачка желе
- вода — 100 мл
Способ приготовления:
- Выкладываем форму пищевой пленкой или пергаментом. На дно выкладываем первый слой печенья.
- Пачку желе размешиваем со 100 мл кипятка. Ждем, пока остынет, и сбиваем миксером.
- Взбивание желе в суфле может стать длительным процессом. Работать придется на больших оборотах. Когда консистенция массы превратилась из жидкого желе в пышную пену, заканчиваем сбивать.
- Осторожно перекладываем суфле на слой печенья. Чтобы выложить из миски все остатки, лучше всего использовать силиконовую лопатку. Сверху выкладываем еще один слой печенья.
- Форму ставим на несколько часов в холодильник. За это время суфле совсем схватится.
Лучше всего такой десерт порционно нарезать по контуру каждого печенья. Прекрасно подойдет как дополнение к традиционному чаю или кофе, сваренному в джезве.