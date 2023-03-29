Всего два ингредиента: рецепт бюджетного десерта, порвавшего сеть (видео)

Продукты для сэндвича с суфле продаются в каждом магазине

Если вы уже готовили какао как в детстве по классическому рецепту или только собираетесь, рекомендуем приготовить к нему подорвавший тикток причудливый десерт. Готовится всего из двух ингредиентов.

Все бросились готовить это суфле с печеньем — без лишних заморочек и дорогих продуктов можно приготовить интересный десерт. Порция выглядит как сэндвич из двух печений, внутри которого нежное суфле. Понадобится всего два ингредиента, миксер и немного воды.

Ингредиенты:

Печенье по типу "к чаю"

Пачка желе

вода — 100 мл

Способ приготовления:

Выкладываем форму пищевой пленкой или пергаментом. На дно выкладываем первый слой печенья. Пачку желе размешиваем со 100 мл кипятка. Ждем, пока остынет, и сбиваем миксером. Взбивание желе в суфле может стать длительным процессом. Работать придется на больших оборотах. Когда консистенция массы превратилась из жидкого желе в пышную пену, заканчиваем сбивать. Осторожно перекладываем суфле на слой печенья. Чтобы выложить из миски все остатки, лучше всего использовать силиконовую лопатку. Сверху выкладываем еще один слой печенья. Форму ставим на несколько часов в холодильник. За это время суфле совсем схватится.

Одно из многих сотен исполнений этого десерта

Лучше всего такой десерт порционно нарезать по контуру каждого печенья. Прекрасно подойдет как дополнение к традиционному чаю или кофе, сваренному в джезве.