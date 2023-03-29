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Похож на чебурек, только не жирный: готовим янтык з говядиной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятный янтык
Невероятный янтык. Фото tsn.ua

Идеальный вариант для большой компании

Любителям чебуреков — отличная новость! Сегодня мы расскажем вам о "брате" этого блюде — янтыке. Разница между ними только в том, что чебурек жариться в горячем масле, а чебурек — на сухой сковороде.

По рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко готовить янтыки довольно просто и быстро. Конечно же, при приготовлении блюда можно использовать магазинный фарш, но тогда блюдо получится жирным. Поэтому мы сделаем фарш самостоятельно. А для большего вкуса и аромата мы смажем их сливочным маслом с каждой стороны.

Как приготовить янтык с говядиной

Ингредиенты на 4 янтыка

Для начинки и подачи:

  • 400 г говядины;
  • 40 г сливочного масла;
  • 1 щепотка зиры;
  • 1 щепотка тмина;
  • соль по вкусу.

Для теста:

  • 250 г муки (и дополнительно для вымешивания);
  • 80 мл воды;
  • 1 ч. л. подсолнечного масла;
  • ½ ч. л. соли.

Способ приготовления:

  1. В миску высыпьте 250 г муки и ½ ч. л. соли, влейте 80 мл воды и 1 ч. л. подсолнечного масла. Замесите однородное тесто. Вымешивайте тесто, пока оно не станет упругим. Затем заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
  2. Перекрутите 400 г говядины, добавьте щепотку зиры, щепотку тмина и соль по вкусу, перемешайте.
  3. Разделите тесто на 4 равные части и раскатайте в круглые пласты. На половину каждого пласта теста выложите фарш и немного разровняйте его.
  4. Накройте фарш второй половиной теста. Защипните края с помощью вилки. Так же поступите с другими тремя янтыками.
  5. Разогрейте сковороду без жира и обжарьте янтыки поочередно. Жарьте 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне. Когда тесто начнет приобретать золотистый оттенок, янтык будет готов.
  6. Горячие янтыки выложите на тарелку и смажьте сливочным маслом с обеих сторон.

Ранее "Телеграф" делился рецептом невероятной пиццы. Благодаря простому рецепту ее еще и готовить легко.

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#Рецепт #Евгений Клопотенко #Готовим дома