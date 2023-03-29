Похож на чебурек, только не жирный: готовим янтык з говядиной
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальный вариант для большой компании
Любителям чебуреков — отличная новость! Сегодня мы расскажем вам о "брате" этого блюде — янтыке. Разница между ними только в том, что чебурек жариться в горячем масле, а чебурек — на сухой сковороде.
По рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко готовить янтыки довольно просто и быстро. Конечно же, при приготовлении блюда можно использовать магазинный фарш, но тогда блюдо получится жирным. Поэтому мы сделаем фарш самостоятельно. А для большего вкуса и аромата мы смажем их сливочным маслом с каждой стороны.
Как приготовить янтык с говядиной
Ингредиенты на 4 янтыка
Для начинки и подачи:
- 400 г говядины;
- 40 г сливочного масла;
- 1 щепотка зиры;
- 1 щепотка тмина;
- соль по вкусу.
Для теста:
- 250 г муки (и дополнительно для вымешивания);
- 80 мл воды;
- 1 ч. л. подсолнечного масла;
- ½ ч. л. соли.
Способ приготовления:
- В миску высыпьте 250 г муки и ½ ч. л. соли, влейте 80 мл воды и 1 ч. л. подсолнечного масла. Замесите однородное тесто. Вымешивайте тесто, пока оно не станет упругим. Затем заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Перекрутите 400 г говядины, добавьте щепотку зиры, щепотку тмина и соль по вкусу, перемешайте.
- Разделите тесто на 4 равные части и раскатайте в круглые пласты. На половину каждого пласта теста выложите фарш и немного разровняйте его.
- Накройте фарш второй половиной теста. Защипните края с помощью вилки. Так же поступите с другими тремя янтыками.
- Разогрейте сковороду без жира и обжарьте янтыки поочередно. Жарьте 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне. Когда тесто начнет приобретать золотистый оттенок, янтык будет готов.
- Горячие янтыки выложите на тарелку и смажьте сливочным маслом с обеих сторон.
Ранее "Телеграф" делился рецептом невероятной пиццы. Благодаря простому рецепту ее еще и готовить легко.