Похож на чебурек, только не жирный: готовим янтык з говядиной

Идеальный вариант для большой компании

Любителям чебуреков — отличная новость! Сегодня мы расскажем вам о "брате" этого блюде — янтыке. Разница между ними только в том, что чебурек жариться в горячем масле, а чебурек — на сухой сковороде.

По рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко готовить янтыки довольно просто и быстро. Конечно же, при приготовлении блюда можно использовать магазинный фарш, но тогда блюдо получится жирным. Поэтому мы сделаем фарш самостоятельно. А для большего вкуса и аромата мы смажем их сливочным маслом с каждой стороны.

Как приготовить янтык с говядиной

Ингредиенты на 4 янтыка

Для начинки и подачи:

400 г говядины;

40 г сливочного масла;

1 щепотка зиры;

1 щепотка тмина;

соль по вкусу.

Для теста:

250 г муки (и дополнительно для вымешивания);

80 мл воды;

1 ч. л. подсолнечного масла;

½ ч. л. соли.

Способ приготовления:

В миску высыпьте 250 г муки и ½ ч. л. соли, влейте 80 мл воды и 1 ч. л. подсолнечного масла. Замесите однородное тесто. Вымешивайте тесто, пока оно не станет упругим. Затем заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут. Перекрутите 400 г говядины, добавьте щепотку зиры, щепотку тмина и соль по вкусу, перемешайте. Разделите тесто на 4 равные части и раскатайте в круглые пласты. На половину каждого пласта теста выложите фарш и немного разровняйте его. Накройте фарш второй половиной теста. Защипните края с помощью вилки. Так же поступите с другими тремя янтыками. Разогрейте сковороду без жира и обжарьте янтыки поочередно. Жарьте 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне. Когда тесто начнет приобретать золотистый оттенок, янтык будет готов. Горячие янтыки выложите на тарелку и смажьте сливочным маслом с обеих сторон.

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