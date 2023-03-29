Даже без растительного масла: как приготовить пышный высокий омлет из двух ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт действительно пышного омлета
Блюда из яиц – отдельная и одна из любимых страниц ежедневной украинской кухни. Если вам уже надоела обычная красивая яичница, предлагаем приготовить пышный омлет на пару.
Его секрет – в пропорции, рассказывает Ukr.Media. Для него понадобится всего два ингредиента и немного соли. Готовится без масла, поэтому это еще и чудесное диетическое блюдо.
Важная деталь этого рецепта – никакого миксера, только вилка. Если будете взбивать яичную массу миксером, пышного омлета не будет.
Ингредиенты:
- яйца
- молоко
- соль
Способ приготовления:
- Возьмите столько яиц, сколько обычно готовите на себя или семью. Вилкой (не миксером — это важно) взбейте их в однородную яичную массу. С помощью стакана отмерьте количество яичной массы.
- Налейте в нее ровно столько же молока. Снова только вилкой перемешиваем все до однородности. Добавляем щепотку соли.
- Все переливаем в посуду с толстыми стенками и ставим в кастрюлю. Наливаем в нее воду примерно до середины емкости с яичной массой и ставим на огонь.
- Доводим до кипения и сразу убавляем огонь, чтобы вода булькала, но не разбрызгивалась. На 20 минут накрываем омлет крышкой.
- Осторожно достаем сосуд с омлетом. По краям проходим силиконовой лопаткой и переворачиваем на тарелку.
Омлет по этому рецепту выходит пышным и очень нежным. Попытайтесь приготовить еще легкий и ароматный яичный суп.