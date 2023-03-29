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Даже без растительного масла: как приготовить пышный высокий омлет из двух ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Даже дети будут в восторге
Даже дети будут в восторге. Фото My.ua

Рецепт действительно пышного омлета

Блюда из яиц – отдельная и одна из любимых страниц ежедневной украинской кухни. Если вам уже надоела обычная красивая яичница, предлагаем приготовить пышный омлет на пару.

Его секрет – в пропорции, рассказывает Ukr.Media. Для него понадобится всего два ингредиента и немного соли. Готовится без масла, поэтому это еще и чудесное диетическое блюдо.

Важная деталь этого рецепта – никакого миксера, только вилка. Если будете взбивать яичную массу миксером, пышного омлета не будет.

Ингредиенты:

  • яйца
  • молоко
  • соль

Способ приготовления:

  1. Возьмите столько яиц, сколько обычно готовите на себя или семью. Вилкой (не миксером — это важно) взбейте их в однородную яичную массу. С помощью стакана отмерьте количество яичной массы.
  2. Налейте в нее ровно столько же молока. Снова только вилкой перемешиваем все до однородности. Добавляем щепотку соли.
  3. Все переливаем в посуду с толстыми стенками и ставим в кастрюлю. Наливаем в нее воду примерно до середины емкости с яичной массой и ставим на огонь.
  4. Доводим до кипения и сразу убавляем огонь, чтобы вода булькала, но не разбрызгивалась. На 20 минут накрываем омлет крышкой.
  5. Осторожно достаем сосуд с омлетом. По краям проходим силиконовой лопаткой и переворачиваем на тарелку.

Омлет по этому рецепту выходит пышным и очень нежным. Попытайтесь приготовить еще легкий и ароматный яичный суп.

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#Рецепт #Омлет #Яйця