Даже без растительного масла: как приготовить пышный высокий омлет из двух ингредиентов

Рецепт действительно пышного омлета

Блюда из яиц – отдельная и одна из любимых страниц ежедневной украинской кухни. Если вам уже надоела обычная красивая яичница, предлагаем приготовить пышный омлет на пару.

Его секрет – в пропорции, рассказывает Ukr.Media. Для него понадобится всего два ингредиента и немного соли. Готовится без масла, поэтому это еще и чудесное диетическое блюдо.

Важная деталь этого рецепта – никакого миксера, только вилка. Если будете взбивать яичную массу миксером, пышного омлета не будет.

Ингредиенты:

яйца

молоко

соль

Способ приготовления:

Возьмите столько яиц, сколько обычно готовите на себя или семью. Вилкой (не миксером — это важно) взбейте их в однородную яичную массу. С помощью стакана отмерьте количество яичной массы. Налейте в нее ровно столько же молока. Снова только вилкой перемешиваем все до однородности. Добавляем щепотку соли. Все переливаем в посуду с толстыми стенками и ставим в кастрюлю. Наливаем в нее воду примерно до середины емкости с яичной массой и ставим на огонь. Доводим до кипения и сразу убавляем огонь, чтобы вода булькала, но не разбрызгивалась. На 20 минут накрываем омлет крышкой. Осторожно достаем сосуд с омлетом. По краям проходим силиконовой лопаткой и переворачиваем на тарелку.

Омлет по этому рецепту выходит пышным и очень нежным. Попытайтесь приготовить еще легкий и ароматный яичный суп.