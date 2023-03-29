Как приготовить дешевый минтай, чтобы был вкуснее семги

Гости будут в восторге

Некоторые кулинары не очень любят готовить минтай. Да и многие хозяйки обходят этот продукт стороной. Если вы готовили эту рыбу в томатном соусе, попробуйте запечь ее под луком и сыром.

Но совсем немного сноровки и навыков — и на столе появится блюдо, которое по вкусу превзойдет даже дорогую семгу. Рецептом поделились на портале ProstoWay

Ингредиенты:

филе минтая – 0,5 кг

лук – 1-2 луковицы

твердый сыр – 50 г

соль

перец

майонез – по вкусу

Пошаговое приготовление:

Мелко нарезаем лук. Обжариваем ее на сковороде до золотистого цвета. Глубокую форму для выпечки следует выстелить пергаментом. На него выложить порционные кусочки минтая. Перед этим их следует посолить и поперчить. Поверх рыбы выкладывают обжаренный лук. Затем все следует смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Отправляем рыбку в духовку, предварительно разогретую до 200 C на 15-20 минут.

Рыбку под слоем лучка с сыром подаем порционно, с любимым гарниром или салатом. Хорошо к такому блюду предстоит булгур с овощами или картофельное пюре.