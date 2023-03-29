Как приготовить дешевый минтай, чтобы был вкуснее семги
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Гости будут в восторге
Некоторые кулинары не очень любят готовить минтай. Да и многие хозяйки обходят этот продукт стороной. Если вы готовили эту рыбу в томатном соусе, попробуйте запечь ее под луком и сыром.
Но совсем немного сноровки и навыков — и на столе появится блюдо, которое по вкусу превзойдет даже дорогую семгу. Рецептом поделились на портале ProstoWay
Ингредиенты:
- филе минтая – 0,5 кг
- лук – 1-2 луковицы
- твердый сыр – 50 г
- соль
- перец
- майонез – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Мелко нарезаем лук. Обжариваем ее на сковороде до золотистого цвета.
- Глубокую форму для выпечки следует выстелить пергаментом. На него выложить порционные кусочки минтая. Перед этим их следует посолить и поперчить.
- Поверх рыбы выкладывают обжаренный лук. Затем все следует смазать майонезом и посыпать тертым сыром.
- Отправляем рыбку в духовку, предварительно разогретую до 200 C на 15-20 минут.
Рыбку под слоем лучка с сыром подаем порционно, с любимым гарниром или салатом. Хорошо к такому блюду предстоит булгур с овощами или картофельное пюре.