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Как приготовить дешевый минтай, чтобы был вкуснее семги

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Сделать эту простую рыбину сверхвкусной просто
Сделать эту простую рыбину сверхвкусной просто. Фото LAFOY

Гости будут в восторге

Некоторые кулинары не очень любят готовить минтай. Да и многие хозяйки обходят этот продукт стороной. Если вы готовили эту рыбу в томатном соусе, попробуйте запечь ее под луком и сыром.

Но совсем немного сноровки и навыков — и на столе появится блюдо, которое по вкусу превзойдет даже дорогую семгу. Рецептом поделились на портале ProstoWay

Ингредиенты:

  • филе минтая – 0,5 кг
  • лук – 1-2 луковицы
  • твердый сыр – 50 г
  • соль
  • перец
  • майонез – по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Мелко нарезаем лук. Обжариваем ее на сковороде до золотистого цвета.
  2. Глубокую форму для выпечки следует выстелить пергаментом. На него выложить порционные кусочки минтая. Перед этим их следует посолить и поперчить.
  3. Поверх рыбы выкладывают обжаренный лук. Затем все следует смазать майонезом и посыпать тертым сыром.
  4. Отправляем рыбку в духовку, предварительно разогретую до 200 C на 15-20 минут.

Рыбку под слоем лучка с сыром подаем порционно, с любимым гарниром или салатом. Хорошо к такому блюду предстоит булгур с овощами или картофельное пюре.

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#Рецепт #Риба