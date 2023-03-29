Бюджетная намазка на бутерброды: пять минут и готово
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Быстро и главное – дешево
Если вы уже готовили быстрые закусочные конвертики из лаваша, предлагаем попробовать бюджетный и быстрый перекус – сырную намазку с чесноком. Готовится прямо из обычных доступных продуктов.
Рецептом поделились на портале Школа Жизни. Понадобятся простые ингредиенты и пять минут времени.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт
- колбасный копченый сыр – 150 г
- яйца – 3 шт
- морковь – 1-2 шт
- чеснок – 3 зубчика
- майонез + сметана – 2 ст.л
- черный перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Багет нарезаем по диагонали. Обжариваем кусочки с двух сторон на сливочном масле с добавлением капельки растительного масла. Можно сделать это и на сухой сковороде, без использования масла.
- На большой терке натираем колбасный сыр и яйца, сваренные вкрутую. На средней или мелкой терке – сырую морковь и чеснок.
- Добавляем по ложке майонеза и сметаны, солим и перчим. Готовой намазкой покрываем поджаренные кусочки батона.
Для разнообразия в такую намазку можно добавить ветчину или рыбные консервы, зелень и т.д. Это отличный перекус, завтрак, или и закуска к праздничному столу – рецепт универсальный, прямо как хрустящая и ароматная "медовая" капуста.