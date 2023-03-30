Все его добавляют и ошибаются: не кладите в деруны один ингредиент

Вкус только улучшится

Деруны – отличный сытный обед, который у многих относится к категории любимых. Особенно если они дополнены правильными приложениями. А еще их можно готовить в пост.

Ukr.Media рассказывает, почему в деруны не стоит добавлять яйца. Дело в том, что в уникальном рецепте никаких яиц не было. Кроме картофеля, там только соль, пшеничная мука и сода. И яйца там совсем не нужны.

Если вы привыкли к яйцам в дерунах, их можно легко заменить.

Можно взять на вооружение обычный крахмал. Деруны получатся и без яиц хрустящие, мягкие и пышные. Еще в тертый картофель на деруны иногда добавляют майонез. Всего несколько столовых ложек — и блюдо станет сочным и еще более сытным, чем до этого.

Можно добавить сметану или кефир. Эти продукты еще и не дадут картошке потемнеть. Главное — жарить картофельники сразу, не давать тесту постоять, потому что, несмотря на все уловки, оно все равно потемнеет. А если вы уже наелись дерунов, предлагаем приготовить еще и картофельные зразы с грибами. Этот рецепт тоже постный, а еще очень простой, справятся даже кулинары-любители.