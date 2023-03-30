Бабушкины отбивные с секретным кляром: хруст сведет с ума любого

Быстро, сочно и хрустяще

Отбивные — одно из топовых блюд на нашей кухне. Сочные и хрустящие, они отлично подойдут к любому гарниру!

В приготовлении отбивных главная задача — сохранить сочность мяса. Это возможно с помощью кляра. По рецепту Рoradum.com.ua мы справимся с этой задачей. Наши отбивные получатся невероятно сочными с хрустящей корочкой.

Как приготовить отбивные в сырном кляре.

Ингредиенты на 4 отбивные:

свинина – 400гр;

яйцо – 1шт;

соль – щепотка;

сыр твердых сортов – 50гр;

мука – 1ст.л.;

масло для жарки – 0,5 стакана.

Способ приготовления:

В миску разбиваем яйцо, добавляем соль. Добавляем муку и натертый на мелкой терке сыр. Хорошо перемешиваем венчиком. Свинину мы разрезаем на куски — их размер зависит от вашего аппетита. Кладем куски на доску, солим и перчим с обеих сторон. Накрываем пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы брызги не разлетались в стороны, и отбиваем. Окунаем мясо в кляр и выкладываем в сковороду с хорошо разогретым подсолнечным маслом. Жарим на большом огне с каждой стороны по 3 минуты. Затем огонь уменьшаем и каждую сторону обжариваем еще 3 минуты. Приятного аппетита!

К таким аппетитным отбивным подойдет потрясающий картофель. Тем более, "Телеграф" рассказывал о хитростях, как сделать блюдо вкуснее.