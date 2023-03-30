Бабушкины отбивные с секретным кляром: хруст сведет с ума любого
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Быстро, сочно и хрустяще
Отбивные — одно из топовых блюд на нашей кухне. Сочные и хрустящие, они отлично подойдут к любому гарниру!
В приготовлении отбивных главная задача — сохранить сочность мяса. Это возможно с помощью кляра. По рецепту Рoradum.com.ua мы справимся с этой задачей. Наши отбивные получатся невероятно сочными с хрустящей корочкой.
Как приготовить отбивные в сырном кляре.
Ингредиенты на 4 отбивные:
- свинина – 400гр;
- яйцо – 1шт;
- соль – щепотка;
- сыр твердых сортов – 50гр;
- мука – 1ст.л.;
- масло для жарки – 0,5 стакана.
Способ приготовления:
- В миску разбиваем яйцо, добавляем соль. Добавляем муку и натертый на мелкой терке сыр. Хорошо перемешиваем венчиком.
- Свинину мы разрезаем на куски — их размер зависит от вашего аппетита. Кладем куски на доску, солим и перчим с обеих сторон. Накрываем пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы брызги не разлетались в стороны, и отбиваем.
- Окунаем мясо в кляр и выкладываем в сковороду с хорошо разогретым подсолнечным маслом.
- Жарим на большом огне с каждой стороны по 3 минуты. Затем огонь уменьшаем и каждую сторону обжариваем еще 3 минуты. Приятного аппетита!
К таким аппетитным отбивным подойдет потрясающий картофель. Тем более, "Телеграф" рассказывал о хитростях, как сделать блюдо вкуснее.