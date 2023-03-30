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Кофе и немножечко виски: готовим любимый напиток по-ирландски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Кофе по-ирландски
Кофе по-ирландски. Фото papigutto

Подается напиток не в чашке, а в специальном прозрачном бокале

Что может быть лучше свежезаваренного кофе с утра? Прекрасный аромат и любимый вкус поднимают настроение.

Среди огромного количества способов, как приготовить бодрящий напиток, выделяется кофе по-ирландски. Кстати, до сих пор в мире не прекращаются споры, какие сливки следует добавлять — обычные или взбитые, холодные или теплые, какой сахар класть – белый или коричневый, как следует пить айриш – через соломинку или отпивая из чашки. Но сегодня мы приготовим ирландский кофе по классическому рецепту, которым делится Рapigutto.com.ua.

Как приготовить кофе по-ирландски

Ингредиенты:

  • 40 мл великолепного ирландского виски;
  • 80 мл черного крепкого кофе;
  • 1 ч. л. белого сахара;
  • 30 мл взбитых сливок.

Способ приготовления:

  1. Прогрейте специальный айриш-бокал.
  2. Налейте в него заготовленный черный кофе.
  3. Насыпьте в кофе ложку сахара и хорошенько размешайте, чтобы сахар полностью растворился.
  4. Добавьте виски.
  5. Эстетически украсьте напиток сверху шапкой из взбитых сливок.

Кстати, а вы заметили, что кофе по-ирландски подается не в обычной чашке, а в специальном прозрачном бокале. Это делается для того, чтобы продемонстрировать оригинальную цветовую гамму напитка. Хотя рассказывают, что в день, когда кофейный коктейль впервые был предложен публике, у бармена просто не было в достаточном количестве других стаканов, кроме пивных.

Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как правильно выбрать кофе. С этими хитростями вам точно не продадут некачественный!

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#Рецепт #Кофе #Коктейль #Готовим дома