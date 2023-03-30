Кофе и немножечко виски: готовим любимый напиток по-ирландски
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Подается напиток не в чашке, а в специальном прозрачном бокале
Что может быть лучше свежезаваренного кофе с утра? Прекрасный аромат и любимый вкус поднимают настроение.
Среди огромного количества способов, как приготовить бодрящий напиток, выделяется кофе по-ирландски. Кстати, до сих пор в мире не прекращаются споры, какие сливки следует добавлять — обычные или взбитые, холодные или теплые, какой сахар класть – белый или коричневый, как следует пить айриш – через соломинку или отпивая из чашки. Но сегодня мы приготовим ирландский кофе по классическому рецепту, которым делится Рapigutto.com.ua.
Как приготовить кофе по-ирландски
Ингредиенты:
- 40 мл великолепного ирландского виски;
- 80 мл черного крепкого кофе;
- 1 ч. л. белого сахара;
- 30 мл взбитых сливок.
Способ приготовления:
- Прогрейте специальный айриш-бокал.
- Налейте в него заготовленный черный кофе.
- Насыпьте в кофе ложку сахара и хорошенько размешайте, чтобы сахар полностью растворился.
- Добавьте виски.
- Эстетически украсьте напиток сверху шапкой из взбитых сливок.
Кстати, а вы заметили, что кофе по-ирландски подается не в обычной чашке, а в специальном прозрачном бокале. Это делается для того, чтобы продемонстрировать оригинальную цветовую гамму напитка. Хотя рассказывают, что в день, когда кофейный коктейль впервые был предложен публике, у бармена просто не было в достаточном количестве других стаканов, кроме пивных.
Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как правильно выбрать кофе. С этими хитростями вам точно не продадут некачественный!