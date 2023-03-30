Такой завтрак можно приготовить еще с вечера: простой рецепт американской запеканки
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Вкусно и необычно
Тяжелый выбор с утра — немножечко подольше поспать или приготовить вкусный завтрак? А что, если заготовить все ингредиенты для вкусного завтрака еще с вечера, а утром просто поставить в духовку? Тогда получится страта по-американски.
Страта — это универсальное блюдо американской кухни, которое подают на завтрак в виде запеканки-омлета. Добавить в него можно любые продукты на ваш вкус: грибы, разные виды мяса, овощи. По рецепту Smak.ua у нас получится питательная и невероятно вкусная классическая страта.
Как приготовить страту по-американски
Ингредиенты:
- яйца – 10 шт.;
- молоко – ½ ст.;
- соль – 1 ч.л.
- хлеб (желательно зерновой, нарезанный кубиками) – 4 ломтика;
- помидоры черри, разрезанные пополам – 2 чашки;
- отваренный нут (можно заменить консервированным горошком или кукурузой) — 100 г;
- базилик – ¼ чашки;
- сыр (желательно козий) – 100-120 г;
- оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- В большой миске взбиваем вместе яйца, молоко и соль. Добавляем хлеб и перемешиваем так, чтобы весь хлеб пропитался жидкостью. Отправляем в холодильник на ночь.
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Достаем яично-хлебную смесь из холодильника, добавляем нарезанные помидоры, отварной нут, базилик и козий сыр. Перемешиваем.
- В большую сковороду наливаем оливковое масло и хорошенько прогреваем его на среднем огне.
- Затем выкладываем в нее подготовленные продукты и отправляем в духовку запекаться на 30-40 мин., пока страта не станет золотистого цвета.
- Достаем страту из духовки, оставляем минут на 15, чтобы она немного остыла, нарезаем на кусочки и подаем к столу.
Еще отличный вариант для завтрака — яичный ролл с сырной начинкой. Быстро, сытно и вкусно.