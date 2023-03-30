Такой завтрак можно приготовить еще с вечера: простой рецепт американской запеканки

Вкусно и необычно

Тяжелый выбор с утра — немножечко подольше поспать или приготовить вкусный завтрак? А что, если заготовить все ингредиенты для вкусного завтрака еще с вечера, а утром просто поставить в духовку? Тогда получится страта по-американски.

Страта — это универсальное блюдо американской кухни, которое подают на завтрак в виде запеканки-омлета. Добавить в него можно любые продукты на ваш вкус: грибы, разные виды мяса, овощи. По рецепту Smak.ua у нас получится питательная и невероятно вкусная классическая страта.

Как приготовить страту по-американски

Ингредиенты:

яйца – 10 шт.;

молоко – ½ ст.;

соль – 1 ч.л.

хлеб (желательно зерновой, нарезанный кубиками) – 4 ломтика;

помидоры черри, разрезанные пополам – 2 чашки;

отваренный нут (можно заменить консервированным горошком или кукурузой) — 100 г;

базилик – ¼ чашки;

сыр (желательно козий) – 100-120 г;

оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

В большой миске взбиваем вместе яйца, молоко и соль. Добавляем хлеб и перемешиваем так, чтобы весь хлеб пропитался жидкостью. Отправляем в холодильник на ночь. Разогреваем духовку до 200 градусов. Достаем яично-хлебную смесь из холодильника, добавляем нарезанные помидоры, отварной нут, базилик и козий сыр. Перемешиваем. В большую сковороду наливаем оливковое масло и хорошенько прогреваем его на среднем огне. Затем выкладываем в нее подготовленные продукты и отправляем в духовку запекаться на 30-40 мин., пока страта не станет золотистого цвета. Достаем страту из духовки, оставляем минут на 15, чтобы она немного остыла, нарезаем на кусочки и подаем к столу.

Еще отличный вариант для завтрака — яичный ролл с сырной начинкой. Быстро, сытно и вкусно.