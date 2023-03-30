Когда есть только фарш и хлеб: вкусный перекус за считанные минуты

Горячие бутерброды в духовке

Иногда нужно быстро перекусить и дальше бежать заниматься своими делами. Если вы уже готовили картофельные мафины, то попробуйте эти горячие бутерброды.

Для приготовления такого перекуса потребуется минимум времени и ингредиентов. Meta.ua рассказывает, как в духовке приготовить горячие бутерброды с фаршем.

Ингредиенты:

батон (или другой вид хлеба) – 8 кусочков

фарш – 250 г

помидоры свежие – 2 шт

сыр твердый – 150 г

лук зеленый или другая зелень

перец черный молотый – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Фарш смешайте с нарезанной зеленью. Посолите, поперчите. Снова перемешайте. Нарежьте помидоры тоненькими кружочками. Сыр натрите на большой терке. Равномерно на кусочки хлеба нанесите фарш. Сверху выложите помидоры и посыпьте сыром. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом. На 20-25 минут поставьте противень из разогретую до 180 градусов духовку.

Это блюдо может быть вкусным перекусом и даже хорошим завтраком. А еще ее, как и яичные роллы с сыром, можно подать как горячую закуску на праздничный стол.