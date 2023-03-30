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Когда есть только фарш и хлеб: вкусный перекус за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Быстро и очень вкусно
Быстро и очень вкусно. Фото today.ua

Горячие бутерброды в духовке

Иногда нужно быстро перекусить и дальше бежать заниматься своими делами. Если вы уже готовили картофельные мафины, то попробуйте эти горячие бутерброды.

Для приготовления такого перекуса потребуется минимум времени и ингредиентов. Meta.ua рассказывает, как в духовке приготовить горячие бутерброды с фаршем.

Ингредиенты:

  • батон (или другой вид хлеба) – 8 кусочков
  • фарш – 250 г
  • помидоры свежие – 2 шт
  • сыр твердый – 150 г
  • лук зеленый или другая зелень
  • перец черный молотый – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фарш смешайте с нарезанной зеленью. Посолите, поперчите. Снова перемешайте.
  2. Нарежьте помидоры тоненькими кружочками. Сыр натрите на большой терке.
  3. Равномерно на кусочки хлеба нанесите фарш. Сверху выложите помидоры и посыпьте сыром.
  4. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом. На 20-25 минут поставьте противень из разогретую до 180 градусов духовку.

Это блюдо может быть вкусным перекусом и даже хорошим завтраком. А еще ее, как и яичные роллы с сыром, можно подать как горячую закуску на праздничный стол.

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#Рецепт #Закуска #Затрак