Когда есть только фарш и хлеб: вкусный перекус за считанные минуты
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Горячие бутерброды в духовке
Иногда нужно быстро перекусить и дальше бежать заниматься своими делами. Если вы уже готовили картофельные мафины, то попробуйте эти горячие бутерброды.
Для приготовления такого перекуса потребуется минимум времени и ингредиентов. Meta.ua рассказывает, как в духовке приготовить горячие бутерброды с фаршем.
Ингредиенты:
- батон (или другой вид хлеба) – 8 кусочков
- фарш – 250 г
- помидоры свежие – 2 шт
- сыр твердый – 150 г
- лук зеленый или другая зелень
- перец черный молотый – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Фарш смешайте с нарезанной зеленью. Посолите, поперчите. Снова перемешайте.
- Нарежьте помидоры тоненькими кружочками. Сыр натрите на большой терке.
- Равномерно на кусочки хлеба нанесите фарш. Сверху выложите помидоры и посыпьте сыром.
- Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом. На 20-25 минут поставьте противень из разогретую до 180 градусов духовку.
Это блюдо может быть вкусным перекусом и даже хорошим завтраком. А еще ее, как и яичные роллы с сыром, можно подать как горячую закуску на праздничный стол.