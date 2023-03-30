Витаминная бомба в тарелке: рецепт приготовления "сладкого" рисового супа с сухофруктами

Дети сметут быстро!

Мы привыкли добавлять сухофрукты в каши или десерты, в крайнем случае — приготовить с ними плов. А что, если сварить из них суп? Тогда получится просто витаминная бомба в тарелке.

Такой необычный суп по рецепту Smachnogo.pp.ua можно подать как десерт и в качестве отдельного блюда — в любом случае оно точно понравится детям. Однако необходимо внимательно выбирать сухофрукты. Важно, чтобы они не блестели, тогда вы точно будете уверены, что они не обработаны химикатами.

Чем отличается такой суп от обычного компота? Дело в том, что в его составе — смесь необычных на первый взгляд ингредиентов.

Как приготовить сладкий рисовый суп из смеси сухофруктов

Ингредиенты:

изюм – 100 г;

курага – 150 г;

чернослив – 200 г;

инжир – 100 г;

персик – 100 г;

рис – 150 г;

барбарис, шафран, ваниль — по вкусу.

Способ приготовления:

Рис моем и отвариваем в течение 9-16 минут. Излишки воды сливаем. Чернослив запариваем кипятком в отдельной емкости. Когда набухнет, сливаем воду и удаляем косточки. Можно разрезать каждую сливу на 2 части. Другие сухофрукты также заливаем крутым кипятком и через 8-15 минут сливаем воду. Таким способом мы удаляем возможные вредные химические добавки на сухофруктах. Курагу тоже можно порезать на крупные кусочки. Барбарис вместе с другими сухофруктами закладываем в кастрюлю и заливаем 1,7 л крутого кипятка, закрываем крышкой. Настаиваем суп не меньше 4 часов. Кипятить его нельзя — тогда уйдут все витамины. Если вы не хотите ждать, протомите суп на водяной бане в течение 20-40 минут. Добавляем сваренный рис, приправляем суп шафраном и ванилью. Если хотите слаще – пару ложек натурального меда вам в помощь. Суп готов, приятного аппетита.

Кстати, из сухофруктов можно приготовить вкуснейшие конфеты. Они не только вкусные, но еще и полезные.