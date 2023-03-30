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Духовка не понадобится: рецепт потрясающей праздничной паски в мультиварке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Паска в мультиварке Новость обновлена 30 марта 2023, 13:03
Паска в мультиварке. Фото pinterest.com

Готовить — это просто!

На носу самый главный христианский праздник — Пасха. Это означает, что нам надо запасаться рецептами пасок к пасхальным праздникам.

Один из самых простых вариантов приготовления пасок — в мультиварке. Готовятся они просто, а результат поражает: выпечка получается золотистой, ароматной и очень аппетитной. Выпечка по рецепту Smachno.ua обязательно понравится всей вашей семье. Готовьте ингредиенты и вперед!

Как приготовить праздничную паску в мультиварке

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 650 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • изюм - 200 г;
  • сухие дрожжи — 10 г;
  • соль — щепотка.

Для глазури:

  • яичные белки — 2 шт;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • лимонный сок — 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Разводим теплом молоке дрожжи и оставляем на 20 минут до появления пенной шапочки.
  2. Муку просеиваем через сито. Добавляем в молочно-дрожжевую смесь 1 стакан муки, перемешиваем и накрываем салфеткой. Оставляем опару на полчаса в теплом месте.
  3. Яйца и желтки растираем с белым сахаром и сахаром.
  4. К опаре добавляем яичную смесь, мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем.
  5. Из общего количества муки убираем 1 стакан, остальную смешиваем с солью, постепенно всыпаем в опару и замешиваем тесто. Накрываем его салфеткой и оставляем подходить еще на 1 час.
  6. Помытый и высушенный изюм обваливаем в муке, добавляем к тесту, немного вымешиваем, накрываем и оставляем подниматься еще на 1 час.
  7. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и ставим режим "Подогрев" на 15 минут. Выкладываем тесто в чашу, закрываем, выключаем мультиварку и оставляем тесто на 40-60 минут, чтобы оно поднялось.
  8. Спустя час ставим режим "Выпечка"на 45 минут, после — еще раз на 45 минут.
  9. Пока выпекается пасхальная паска в мультиварке, готовим глазурь. Для этого взбиваем до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком.
  10. Когда пасха остынет, смазываем её глазурью и посыпаем цветной присыпкой или цукатами.

Такую паску можно еще украсить сладкими цукатами. Их легко приготовить дома.

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