Духовка не понадобится: рецепт потрясающей праздничной паски в мультиварке

Готовить — это просто!

На носу самый главный христианский праздник — Пасха. Это означает, что нам надо запасаться рецептами пасок к пасхальным праздникам.

Один из самых простых вариантов приготовления пасок — в мультиварке. Готовятся они просто, а результат поражает: выпечка получается золотистой, ароматной и очень аппетитной. Выпечка по рецепту Smachno.ua обязательно понравится всей вашей семье. Готовьте ингредиенты и вперед!

Как приготовить праздничную паску в мультиварке

Ингредиенты

Для теста:

мука — 650 г;

яйца — 2 шт.;

яичные желтки — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 100 г

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

изюм - 200 г;

сухие дрожжи — 10 г;

соль — щепотка.

Для глазури:

яичные белки — 2 шт;

сахарная пудра — 100 г;

лимонный сок — 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Разводим теплом молоке дрожжи и оставляем на 20 минут до появления пенной шапочки. Муку просеиваем через сито. Добавляем в молочно-дрожжевую смесь 1 стакан муки, перемешиваем и накрываем салфеткой. Оставляем опару на полчаса в теплом месте. Яйца и желтки растираем с белым сахаром и сахаром. К опаре добавляем яичную смесь, мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем. Из общего количества муки убираем 1 стакан, остальную смешиваем с солью, постепенно всыпаем в опару и замешиваем тесто. Накрываем его салфеткой и оставляем подходить еще на 1 час. Помытый и высушенный изюм обваливаем в муке, добавляем к тесту, немного вымешиваем, накрываем и оставляем подниматься еще на 1 час. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и ставим режим "Подогрев" на 15 минут. Выкладываем тесто в чашу, закрываем, выключаем мультиварку и оставляем тесто на 40-60 минут, чтобы оно поднялось. Спустя час ставим режим "Выпечка"на 45 минут, после — еще раз на 45 минут. Пока выпекается пасхальная паска в мультиварке, готовим глазурь. Для этого взбиваем до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Когда пасха остынет, смазываем её глазурью и посыпаем цветной присыпкой или цукатами.

Такую паску можно еще украсить сладкими цукатами. Их легко приготовить дома.