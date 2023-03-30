Духовка не понадобится: рецепт потрясающей праздничной паски в мультиварке
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Готовить — это просто!
На носу самый главный христианский праздник — Пасха. Это означает, что нам надо запасаться рецептами пасок к пасхальным праздникам.
Один из самых простых вариантов приготовления пасок — в мультиварке. Готовятся они просто, а результат поражает: выпечка получается золотистой, ароматной и очень аппетитной. Выпечка по рецепту Smachno.ua обязательно понравится всей вашей семье. Готовьте ингредиенты и вперед!
Как приготовить праздничную паску в мультиварке
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 650 г;
- яйца — 2 шт.;
- яичные желтки — 2 шт.;
- молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- изюм - 200 г;
- сухие дрожжи — 10 г;
- соль — щепотка.
Для глазури:
- яичные белки — 2 шт;
- сахарная пудра — 100 г;
- лимонный сок — 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Разводим теплом молоке дрожжи и оставляем на 20 минут до появления пенной шапочки.
- Муку просеиваем через сито. Добавляем в молочно-дрожжевую смесь 1 стакан муки, перемешиваем и накрываем салфеткой. Оставляем опару на полчаса в теплом месте.
- Яйца и желтки растираем с белым сахаром и сахаром.
- К опаре добавляем яичную смесь, мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем.
- Из общего количества муки убираем 1 стакан, остальную смешиваем с солью, постепенно всыпаем в опару и замешиваем тесто. Накрываем его салфеткой и оставляем подходить еще на 1 час.
- Помытый и высушенный изюм обваливаем в муке, добавляем к тесту, немного вымешиваем, накрываем и оставляем подниматься еще на 1 час.
- Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и ставим режим "Подогрев" на 15 минут. Выкладываем тесто в чашу, закрываем, выключаем мультиварку и оставляем тесто на 40-60 минут, чтобы оно поднялось.
- Спустя час ставим режим "Выпечка"на 45 минут, после — еще раз на 45 минут.
- Пока выпекается пасхальная паска в мультиварке, готовим глазурь. Для этого взбиваем до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком.
- Когда пасха остынет, смазываем её глазурью и посыпаем цветной присыпкой или цукатами.
Такую паску можно еще украсить сладкими цукатами. Их легко приготовить дома.